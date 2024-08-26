«Ответ очень простой» – в Раде объясняют причины провалов на фронте

Анатолий Лапин.  
26.08.2024 19:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Снабжение Украины западным оружием и техникой улучшилось, но ВСУ все равно отступают на фронте. Причиной тому является низкое качество и отсутствие мотивации военнослужащих украинской армии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снабжение Украины западным оружием и техникой улучшилось, но ВСУ все равно отступают на фронте....

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«Отчасти восстановилась военная помощь, существенно улучшилась ситуация с артиллерией, реально улучшилась ситуация с мобилизационным ресурсом. Да, он не такой, как нам было бы нужно, там есть вопросы по качеству людей, которые приходят в воинские части, но ситуация лучше, чем была раньше. А отступаем мы быстрее, чем было раньше…

Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в Вооруженные силы, на которых возлагаются задачи», – вещал он.

«Я сейчас не критикую этих людей, просто констатирую факт. Условно говоря, в тех же условиях примерно такого же количества группа было намного сильнее, даже при худших условиях обеспечения, чем сейчас. Потому что у командования нет другого варианта, как сокращать систему подготовки, отправлять людей, чтобы закрывать дыру», – рассуждал Рахманин.

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