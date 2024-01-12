Ответ одессита нацистам

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У нацистской пропагандистской машины праздник — в российском предвыборном ролике, в котором фигурирует одессит (или персонаж «одессит» — это к авторам), нацисты признали не одессита.

Кто еще не в курсе, в ролике показаны выборы на фронте в окопе. На вопрос, за кого ты голосовал, боец отвечает: «У нас в стране один президент, и он сказал «Одесса — русский город», а я из Одессы». Отвечает и выдвигается на боевое задание.

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«Актер из путинского агитационного ролика, вызвавшего бурные обсуждения в Сети, который представился одесситом, оказался «депутатом ДНР» и членом партии «Единая Россия»», — одним из первых выдал «сенсацию» принадлежащий нардепу-проститутке Гончаренко сайт «Думская». Не говоря уже о прочих сортах патриотов.

Только ленивый из них не написал, что речь идет о 37-летнем Александре Гриденко, родившимся и живущем в Донецке.

«В Одессе он никогда не жил (разве что отдыхал). Собственно, Гриденко в принципе не имеет никакого отношения к Одессе. Он — депутат так называемого народного совета ДНР, руководитель организационного комитета проекта «Школа предпринимательства». Гриденко есть в украинском и канадском санкционных списках и на «Миротворце». «Он активно поддерживал и внедрял действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину», — под копирку распаляются нацистские помойки.

Посыл один — «ваш одессит — фейковый».

Но тут я не буду впадать в примитивный пафос и вещать что-то вроде «не важно, где человек родился, главное, чтобы хороший…», ибо ясно — в данном случае «одессит» звучит политически.

А если политически, то даже не собираюсь искать отличия между одесситом и жителем Донецка, потому что их нет. А еще потому, что нормальные люди не гордятся своей национальностью, местом рождения, половыми признаками, количеством слопанного за обедом… Только ненормальные кричат — в том числе — «мы одесситы!».

Теперь, внимание, а кто ж это?

«Одессит» убийца-нацист Стерненко из села Садовое, сжигавший одесситов 2 мая? Занявший место Стерненко «одессит» Ганул из села Новоселица, сжигавший одесситов 2 мая? Глава одесского филиала института нацпмяти Гуцалюк из села Корсунцы, сжигавший одесситов 2 мая?..

Я так еще страниц десять перечислять могу, только, боюсь, вам неинтересно. Просто вспомните какую-нибудь наци-мразь, больше всех кричащую о своем «одессизме», загуглите, и обнаружите там в месте рождения стрыи, бобрки, гадячи, корсунцы, жупели и прочие загадюкельники Ивано-Франковской области.

А ответ на вопрос, кто же сейчас настоящий одессит, на самом деле простой. Это тот, кто не предал свой русский город. А делать это можно по-разному — хоть из подполья, хоть из Донецка.