Ответ Рамзана Кадырова турецкому султану

Неоосманская верхушка в Турции уже давно перешла «красные линии» и стала настолько раздражать северокавказские народы своей подрывной деятельностью, что вызвала резкую реакцию со стороны президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Он в открытую высказал своё недовольство Анкарой, которая целенаправленно поддерживает сбежавших террористов с целью дестабилизации всего региона.

Суть его претензий сводится к тому, что Реджеп Эрдоган и его сторонники, следующие по пути возрождения Османской империи и экспансии на Кавказе и в Центральной Азии, не только приютили исламистов и экстремистов, воевавших против властей России и Чечни, но и героизируют сепаратистов, создавая из них имидж борцов за национальное освобождение вайнахов. Речь идет о главе непризнанной Ичкерии Джохаре Дудаеве в честь которого османы 10 декабря торжественно открыли в городе Кёрфез на северо-западе Турции парк его имени.

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При этом сторонники ликвидированного еще в 1996-м году Дудаева, а также деятели террористического «Конгресса народов Ичкерии и Дагестана» используют территорию Анатолии для информационно-пропагандисткой деятельности и организации диверсионных акций на территории современной Чечни.

«Друзья, ко мне обратились представители Парламента Чеченской Республики, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России, а затем и вовсе обливающих грязью в интернете все руководство страны и республики. Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин», – написал 22 декабря на своём телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Более того, в результате новой пропагандистской кампании были задеты и его личные чувства, так как среди этих террористов есть и убийцы отца – Ахмата Кадыров, которые продолжают глумиться над его памятью и угрожать родственникам.

«Вы можете представить, чтобы в России официально приютили целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента, а затем с территории дружеского государства посылает угрозы, оскорбления в адрес супруги погибшего, членов его семьи, всего народа?» – указывает глава Чечни.

Собственно, Турция была всегда удобной трибуной и трамплином для террористов. Так, еще осенью 1991 года известный уже тогда Шамиль Басаев угнал в Турцию самолет, летевший из Минеральных вод в Свердловск и провёл в Анкаре конференцию, где призвал Запад и одновременно исламский мир «освободить чеченский народ от оков кровавой Российской империи». Похоже, что Эрдоган на новом историческом этапе решил повторить этот сценарий, используя сбежавших террористов в качестве своей агентуры по своей экспансии на территорию уже Северного Кавказа.

При этом Рамзан Кадыров не собирается быть сторонним и пассивным наблюдателем, а напротив намерен активно противодействовать этим планам и по свойственной ему манере гордого лидера Чечни обратился на равных лично к президенту Турции с требованием занять чёткую позицию в этом позорном вопросе.

«Я лично не представляю себе такого циничного политического поступка и поэтому открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за её спиной. А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия».

Ответные действия уже предлагались, причем Духовным управлением мусульман Чеченской республики, которое опубликовало специальную резолюцию, обличающую факт присвоения данному парку имени Джохара Дудаева. В этом документе указывается, что в Грозном могут в ответ героизировать политических противников Эрдогана.

«Например, известный политический деятель Мухаммед Фетхуллах Гюлен может рассматриваться нами как истинный патриот турецкого народа, а Абдулла Оджалан – узником совести», — указано в резолюции.

Уже в своём личном обращении Рамзан Кадыров повторил этот тезис о готовности установить памятник Оджалану и призвал МИД РФ принять действенные меры в отношении подобных демаршей Турции, которые в итоге подрывают отношения между двумя странами. И очевидно, что это не голословные утверждения, так как руководство Чечни имеет богатый и многосторонний опыт противодействия различным диверсиям, в том числе и пропагандистским.

Данное заявление уже вызвало определенный резонанс в СМИ разных стран и является своеобразным сигналом правящей верхушке Турции, которая в своём реваншистском угаре по возрождении империи под видом «Великого Турана» уже потеряла всякие чувства меры и перешла все границы в прямом и переносном смысле.

И очевидно, что это не только мнение одного Рамзана Кадырова, так как 22 декабря это обращение прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле «мягко говоря, не одобряют» присвоение в турецком городе парку имени Дудаева. Он указал и на то, что глава Чечни вполне имеет моральное право так выступать, так как те лица, которых пригрели в Анкаре, устраивали резню на его родине в течение многих лет.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России», — сказал Песков.

Фактически данное выступление можно назвать и готовностью Москвы дать жесткий отпор всем поползновениям со стороны ставки новоявленного турецкого султана и стоящего за ним Лондона и Вашингтона по проникновению уже на российскую территорию. Ведь сейчас после образования Организации тюркских государств для всех стало понятным, что Турция, будучи страной НАТО и форпостом Запада, намерена взять под свой контроль весь Кавказ без исключения, а также и всю бывшую советскую Среднюю Азию.

Можно даже назвать это переходом Западом красных линий уже на юге с целью завершения геополитической изоляции и окружения России посредством отрыва всех республик двух этих важнейших стратегических регионов. Причем агрессивные планы экспансии затрагивают и субъекты Российской Федерации на Северном Кавказе, которые хотят сейчас основательно расшатать, повторив историю начала 90-х годов.

Не исключено, что потом загребущие руки подготовленных западными спецслужбами пантюркистов дотянутся уже и до Татарстана и Башкирии, а затем и до Якутии и Алтая, уже объявленных территорией «Великого Турана».

Нужно наконец-то всем понять, что с созданием Организации тюркских государств – этого альтернативного ЕАЭС империалистического союза под эгидой Анкары, граница Турции уже проходит по южной Сибири, Каспию и Северному Кавказу. Ведь данная новоявленная Оттоманская держава формирует еще и единую «Армию Турана».

По сути произошло новое продвижение НАТО на Восток за счет южно-кавказских и среднеазиатских республик, и публичное выступление Кадырова призвано не только остудить головы правящей неоосманистской верхушки, но и обозначить вал сопротивления этому нашествию. Надеюсь, что такая коалиция по противодействию такой быстрой экспансии в ближайшем будущем будет сформирована, в том числе с участием тех политических сил из бывших советских республик, которые не одобряют создание Организации тюркских государств и выступают против поглощения их народов турецкой нацией.