Ответ Россотрудничества: Избившим русского мальчика в Киргизии закроют дорогу в РФ

14.07.2021, Москва, Максим Никифоров

«Представитель Россотрудничества встретился с семьей русского мальчика, которого избили киргизские сверстники на сборах дзюдоистов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

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Он рассказал, что родителям пострадавшего была предложена помощь со стороны Россотрудничества, посольства и юристов центра «Наше право». Кроме того, представитель Россотрудничества встретился с уполномоченной по правам ребенка Киргизии Жыпарисой Рысбековой.

«Киргизская сторона утверждает, что эти спортивные сборы были организованы в частном порядке, что нас как объяснение не удовлетворяет совсем: какая разница, кто организатор, если был очевидный эпизод этнической и национальной розни. Давайте всё же будем откровенны: хулиганство хулиганством, но били парня не за то, что он, например, левша, или с левой ноги ходит, а за то, что он этнический русский и православный. Это очевидно», – подчеркнул Примаков.

«И чем быстрее в самой Киргизии осознают эту проблему, и в самой Киргизии разберутся с нападавшими, и обеспечат мир и безопасность для этнических русских, которые – так уж получилось – живут в республике, и являются, между прочим, полноправными гражданами Киргизии, права которых государство обязано защищать – тем лучше для Киргизии же», – добавил чиновник.

Он напомнил, что в Киргизии русский язык прописан в Конституции.

«И сделано это, как мы догадываемся, не из «милости», не потому, что «надо приятное России сделать», а потому что именно русский язык является языком высокой культуры, науки, экономики, именно русский язык необходим сотням и сотням тысяч киргизов для того, чтобы поехать на заработки в Россию, русский язык и русские, русскоязычные, живущие в Киргизии, являются гарантом развития и, порой, цивилизационной состоятельности региона. Берегите русских и тех, кто себя отождествляет с русскими и с Россией», – пишет глава Россотрудничества.

Он также сообщил, что семья 9-летнего парня получила приглашение приехать в Москву, сейчас разрабатывается программа.

«А вот тех, кто его избивал и издевался над ним, мы в «примирительные» поездки здесь не ждём, а я сам прослежу за тем, чтобы в наши обменные программы поездок в Россию эти люди не попали. К ним же будет особое внимание в случае, если они попробуют в будущем поступать в российские вузы: никакой дискриминации, конечно же, всё будет очень-очень честно. Если семья Вани решит, что тут им лучше, и решится на переезд по программе переселения соотечественников, то мы будем их сопровождать и помогать. Бывших коллег-журналистов же призываю бережно обращаться с личными данными семьи и самого Вани, и не делать каких-то публикаций без разрешения на то самой семьи», – призвал Примаков.

Ранее секретарь Бишкекской и Киргизской епархии РПЦ иерей Александр Пелин рассказал RT, что во время сборов мальчик был единственным русским.

«На протяжении многих дней его били за то, что он христианин, и местами даже внушали, что мусульманство — правильнее религия. Поэтому мы решили оказать духовную, молитвенную поддержку этой семье, побеседовать и предложить какие-то возможные от нас ходы», — сказал Пелин.