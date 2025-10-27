Ответ за Белгород: Настало время затопить Конча-Заспу
Целью ударов американскими ракетами Himars и дронами ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища является затопление территории, чтобы замедлить продвижение ВС РФ на Волчанском направлении.
Об этом пишет донецкий военкор Алексей Акутин.
«Она частично разрушилась, и вода грозит залить логистические пути 44-го АК, объединяющего наши силы на Волчанском направлении».
Еще одна цель – создание дефицита воды в Белгороде, рассказал живущий там полковник в отставке Геннадий Алехин, руководивший пресс-службой российской группировки во время боевых действий в Чечне.
«В дальнейшем возможны прилеты по дамбе. Такая особенность: Белгород питается в основном из этого «моря», так что цель противника, естественно, уничтожить дамбу, осуществить разлив воды и отрезать важные районы Белгорода от подачи воды».
Работавший ранее в Херсонской области волонтер Алексей Живов напоминает, что ВС «именно хаймарсами расколотили дамбу Каховской ГЭС, что в итоге привело к катастрофе».
«Год-полтора назад мы обещали за такое все казни египетские. Но теперь это нормальность не требующая дополнительных заявлений и действий… Красные линии по нашей собственной территории постоянно сдвигаются ближе к Москве, а оружие становиться все более смертоносным», – изумляется Живов.
Военный журналист Михаил Маркелов предлагает зеркальный ответ – удар по Киевской ГЭС.
«Удар нашими ракетами по ГЭС с прорывом дамбы и последующим подтоплением станет, мягко говоря, критическим для всего Киева. Интересная деталь. Берега рядом с ГЭС буквально утыканы частными домами, ЖК, разного рода бизнесом. Включая, и элитную, правительственную Конча-Заспу, где десятки коттеджных поселков вольготно раскинулись на намывных грунтах, а номенклатура здесь обосновалась еще с советских времен. В одном из закрытых поселков находятся дачи всех известных украинских, нацистских политиков, включая государственную резиденцию гауляйтера Зеленского».
