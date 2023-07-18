Ответ за Крымский мост: Россия готовится к наступлению широким фронтом

Анатолий Лапин.  
18.07.2023 14:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2169
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия в ближайшие месяцы будет готовиться к масштабному наступлению на Украину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический аналитик Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в ближайшие месяцы будет готовиться к масштабному наступлению на Украину. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Шипилина, это и будет ответом на диверсии и теракты, которые устраивает Украина на территории России.

«Постепенное осознание начала Третьей мировой войны, которая уже не скрывается, что идет на Украине, осознание этого наступило. И теперь идет, с моей точки зрения, подготовка к серьезному наступлению. А для подготовки к серьезному наступлению нужно иметь достаточное количество боеприпасов, достаточное количество ГСМ. Идет насыщение фронта этими необходимыми элементами, без которых наступление в принципе невозможно», – сказал эксперт.

Он отметил, что ширина фронта составляет около 1500 километров.

«А фронт у нас очень протяженный – полторы тысячи километров. Это и Сумы, и Харьков, и области – Херсонская, Николаевская, Одесская. То есть это довольно большой промежуток, и готовиться к этому, подготовка к насыщению фронта нужным количеством боеприпасов, она у нас займет несколько месяцев.

Мне кажется, что нам придется какое-то время, сжав зубы, потерпеть эти диверсии. Имеется в виду не потерпеть диверсии, а потерпеть, что реакции на эти диверсии не будут мгновенными», – заявил Шипилин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть