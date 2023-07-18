Ответ за Крымский мост: Россия готовится к наступлению широким фронтом

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Россия в ближайшие месяцы будет готовиться к масштабному наступлению на Украину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический аналитик Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Шипилина, это и будет ответом на диверсии и теракты, которые устраивает Украина на территории России.

«Постепенное осознание начала Третьей мировой войны, которая уже не скрывается, что идет на Украине, осознание этого наступило. И теперь идет, с моей точки зрения, подготовка к серьезному наступлению. А для подготовки к серьезному наступлению нужно иметь достаточное количество боеприпасов, достаточное количество ГСМ. Идет насыщение фронта этими необходимыми элементами, без которых наступление в принципе невозможно», – сказал эксперт.

Он отметил, что ширина фронта составляет около 1500 километров.

«А фронт у нас очень протяженный – полторы тысячи километров. Это и Сумы, и Харьков, и области – Херсонская, Николаевская, Одесская. То есть это довольно большой промежуток, и готовиться к этому, подготовка к насыщению фронта нужным количеством боеприпасов, она у нас займет несколько месяцев. Мне кажется, что нам придется какое-то время, сжав зубы, потерпеть эти диверсии. Имеется в виду не потерпеть диверсии, а потерпеть, что реакции на эти диверсии не будут мгновенными», – заявил Шипилин.