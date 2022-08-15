Ответ за «лепестки» неизбежен – в Москве предупредили посольства США и Британии

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Новости Украины

Молодые россияне провели сегодня пикеты у посольств США и Великобритании в Москве на площадях ДНР и ЛНР. Акция проводилась против применения запрещённых снарядов, начинённых минами ПФМ-1 «Лепесток», которые украинские националисты разбрасывают на улицах Донбасса.

Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Молодые люди держали в руках фотографии жителей Донецка, пострадавших от «лепестков». Они скандировали: «Руки прочь от Донбасса», «Откройте глаза», «Не забудем не простим», «Своих не бросаем».

«Россияне хотят привлечь внимание коллективного Запада к проблеме», — написал Соловьев.

От мин «Лепесток» пострадали 40 мирных граждан ДНР. В момент контакта происходит травматический отрыв стопы, из-за чего некоторым пострадавшим сделали ампутацию.