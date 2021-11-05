Ответ Зеленского Путину не удался. У «слуг» народа внесезонное обострение

05.11.2021 22:59 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Зе-оккупированная Украина, которая накладывает санкции СНБО на собственных граждан, убивает украинцев в Донбассе и политических конкурентов, арестовывает и подвергает пыткам инакомыслящих, намерена выдавать украинское гражданство россиянам, «подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям», а также иностранцам, которые воевали в Донбассе.

Соответствующий законопроект поддержан Верховной Радой, за него проголосовали 254 депутата. Подобный «документ» – это бред сивой кобылы, ведь большинство жителей Украины – её граждан – стыдятся своего украинского гражданства и мечтают о получении паспорта гражданина Российской Федерации.

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К такому выводу в своей колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

«Слуги» народа пытаются создать громкий инфоповод о так называемом торжестве украинской «демократии». Ведь настоящим позором для постмайданных чиновников стал тот факт, что украинцы массово бегут из Зе-оккупированной страны, спасаясь от голода на заработках в Европе или России.

И здесь нужно сделать акцент на том, что жители Украины стремятся поскорее получить российское гражданство, переехать в РФ и начать новую жизнь в стране, которая защищает свой народ.

А что может предложить Украина, предоставив гражданство убийцам-иностранцам, воюющим против жителей ЛДНР? Ответ очевиден: безработицу, тотальный геноцид и Зе-путёвку на фронт. Умышленно не говорю о тех, кого в новоиспечённом законопроекте называют «россиянами, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям».

Потому что, в отличие от колониальной «незалежной», в РФ людей по политическим убеждениям не преследуют. Вероятнее всего, в контексте этой фразы идёт отсыл к уголовнику Навальному. Но этот «берлинский пациент» сидит в местах не столь отдалённых за совершённые преступления. И подобная участь ждёт всех постмайданных украинских чиновников, которые восьмой год совершают преступления против человечности.

Могу сказать одно: так называемый ответ «слуги» Зеленского (руками его пособников) Путину на упрощённую выдачу российского гражданства жителям Донбасса не удался. Зеленский и его приспешники подобным «документом» в очередной раз опозорились. Потому что украинское население ждёт того момента, когда сможет получить паспорт гражданина Российской Федерации по упрощённой системе, как получают аналогичный документ жители Донецкой и Луганской Народных Республик. К слову, уже порядка миллиона жителей ЛДНР получили заветные российские паспорта.

Нельзя не сказать об обострении психических заболеваний у новоявленного «министра по реинтеграции» Ирины Верещук (которая проиграла Клично мэрские выборы в Киеве, и которой Зе всячески старается найти применение). Она намерена генерировать «мягкую силу» в сторону Донбасса и Крыма, сфокусироваться на промывке мозгов нашей молодёжи и мобилизовать международную финансовую помощь на инфраструктурные проекты на близлежащих территориях.

Наполеоновские планы Верещук напомнили анекдот: «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров». Но, увы, привлечь санитаров Верещук и его сообщникам-«слугам» не получится – на Украине ликвидированы психдиспансеры. Именно поэтому в Раде регулярно душевнобольные «слуги» принимают абсурдные законопроекты. Боже, спаси Украину!