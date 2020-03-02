Ответ Зеленскому: Крым будет праздновать День освобождения от оккупации Украиной

02.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Крым должен ввести на 27 февраля ежегодную памятную дату – День освобождения от оккупации Украиной. Именно в этот день после столкновений с боевиками меджлиса у стен крымского парламента русский спецназ взял под охрану органы власти в Симферополе, подняв российские триколоры.

Соответствующую инициативу выдвинул сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этой датой должно стать 27 февраля – день, когда крымчане, при поддержке России, встали на путь самоопределения. Движение за самоопределение Крыма и воссоединение полуострова с Россией началось задолго до 2014 года. Оно длилось десятки лет», – пояснил сенатор.

Он полагает, что новая памятная дата должна стать ответом на недавний указ Владимира Зеленского.

«Название даты, которую учредил своим указом пан Зеленский – это очередная попытка исказить историческую правду о событиях «Крымской весны». Митинг 26 февраля, организованный верхушкой экстремистской организации «Меджлис» (которая запрещена сегодня в России), президент Украины в своём указе громко именует митингом в поддержку территориальной целостности Украины.

Вместе с тем, именно этот митинг стал значимым сигналом крымчанам о том, что «евромайданная» киевская хунта и её союзники из «Меджлиса» были настроены на силовое подавление пророссийского движения в Крыму. Они и не скрывали этих планов.

А если и говорить об оккупации, то необходимо говорить об оккупации Крыма Украиной. Это оккупация длилась десятки лет и принесла Крыму существенный ущерб, который, по самым скромным оценкам, составляет порядка двух с половиной триллионов рублей», – отметил Цеков.

Он добавил, что в движении за воссоединение Крыма с Россией участвовали не только русские по национальности жители полуострова, но и подавляющее большинство украинцев Крыма, представители других национальностей, которые проживают на территории полуострова.