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23.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Политика, Россия
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Ответит за Севастополь: В Госдуме потребовали убрать Собчак с Первого канала


Скандальная телеведущая Ксения Собчак не должна вести передачи на Первом федеральном канале.

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от ЛДПР Михаил Власов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ксения Анатольевна Собчак, взгляды которой по поводу Крыма известны, ведет в самый прайм-тайм шоу на первом канале. Прямо перед годовщиной воссоединения. Мне кажется, это неприятно  особенно депутатам, представляющим Крым. Этому необходимо положить конец», – сказал Власов.

Ранее Собчак заявляла, что въедет в Крым только с территории Украины и с разрешения киевских властей. Соответствующий запрос она подала в 2018 году, когда баллотировалась на пост президента РФ.

На скандальном украинском сайте «Миротворец» сочли это пустым пиаром и внесли блондинку в свой список, вменив ей «манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов».

Собчак посещала Крым в 2014 году после референдума, оправдываясь тем, что в Киеве еще не приняли соответствующие запреты. Кроме того весной 2018 года Собчак была заявлена как ведущая коммерческой конференции «Бизнес на автопилоте», которая состоялась в Алуште в отеле, принадлежащем банкиру Александру Лебедеву. После скандала в интернете портрет Собчак исчез со странички конференции.

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