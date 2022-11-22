«Ответить за Вьетнам и Корею»: сенатор требует поставить ВСУ американские самолеты

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США должны предоставить Украине свои самолеты для войны с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил 79-летний американский сенатор, член комитета по международным делам Джим Риш, отвечая на вопрос о военной поддержке Украины Вашингтоном.

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«Я до сих пор хочу увидеть больше поддержки и более быстрое ее выделение. Я, наверное, представляю группу самых решительных (в Конгрессе США). В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и обучить ваших пилотов. Кто-то говорит: «О нет, это приведет к эскалации». Но послушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то русские поставляли как самолеты, так и пилотов нашим противникам! Пришло время для США ответить им тем же. Я абсолютно готов проголосовать за такой шаг. Я встречался с украинскими пилотами и считаю, что они могут использовать F-16. Да, нужно определенное обучение, но серьезных проблем нет», – сказал Риш в интервью «Украинской правда».

В свою очередь издание поинтересовалось, можно ли будет говорить о поставках ВСУ систем Patriot и размещении в Польше F-16 или F-35 с американскими экипажами, «которые бы патрулировали небо и сбивали ракеты».

«То есть речь идет о закрытии неба. Я знаю эти аргументы. Впрочем, повторюсь, мы не можем отправлять своих пилотов в Украину. Что касается истребителей – я считаю, что мы можем их предоставить. Как я уже говорил, другая сторона делала это в прошлом. Но должен признать, с этой позицией я в меньшинстве. Я не вижу поддержки большинства, которая позволила бы принять такое решение. Поэтому на ближайшее время я советую вам работать над тем, чтобы следующим шагом было предоставление большего количества NASAMS. Эти комплексы доказали свою эффективность в закрытии неба. При их достаточных поставках, по сути, можно будет закрыть небо, не задействуя истребители. Используйте NASAMS, и в дополнение «Стингеры», которые уже неплохо зарекомендовали себя как помощь в закрытии неба», – подчеркнул Риш.

Отвечая на вопрос, реально ли убедить США поставить ЗРК Patriot, он признал, что «поддержка их предоставления недостаточна».