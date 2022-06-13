«Ответные санкции не нужны, они сами все сделают»: Запад вынес себе приговор

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Принимаемые западными политиками безответственные решения могут стоить Европе очень дорого.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «PolitWera» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что Западный мир предпочитает не задумываться о том, как в дальнейшем будет разрешать продовольственный и энергетический кризисы.

«Проблема даже не в этой осени и не в этой зиме. Проблема – в следующей осени и следующей зиме. Сейчас у некоторых западных политиков одна мысль: «Осталось эту зиму пережить и дальше все будет хорошо. Думать не хочу, что будет дальше, но чувствую, что хуже не будет». А на самом деле, хуже – может быть. Сейчас они срочно закачивают газ, ищут нефть, чтобы пережить эту зиму. А дальше-то – что? Проблема, которая возникла, скажем так, и проявилась в 2021 г., имеет долгую историю. Очень длинная тенденция, которую так просто не перебьешь», – предупреждает Алабужин.

Эксперт подчеркивает, что эпоха удешевления энергоносителей завершилась, и начался период роста доли затрат на них. Причиной тому – опрометчивые действия руководства ЕС, что могут привести Европу к упадку.

«Половина европейских политиков – не от мира сего. Если послушать то, что говорят европарламентарии, невменяемые европейские политики – волосы встают дыбом. Руководство Евросоюза – совершенно непредсказуемо. Они движимы какими-то идеями, которые списали уже, сказали, что к науке не имеют никакого отношения. «То, что вы планируете, – физически невозможно». Они продолжают идти этим путем, политические идеи у них точно такие же. К науке не имеют никакого отношения. Куда они заведут Европу?.. Иногда кажется, что мы и не должны никакие санкции ответные применять. Они – сами все сделают», – добавил Алабужин.