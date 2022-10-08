Ответный удар по мостам через Днепр и ТЭС на Украине. Когда Путин отдаст приказ?

Военным ответом России после теракта на Крымском мосту должны стать удары по мостам через Днепр, а также крупнейшим электростанциям Украины, считает экономист Иван Лизан.

«Логистика Крыма и группировки войск в Херсоне рухнула. Стоит ожидать удара ВСУ с севера Запорожской области на юг для перерезания сухопутного коридора в Крым. Значимость сухопутного коридора становится критической.

Киев обещал – Киев сделал. Если после этого останутся стоять мосты через Днепр и украинские ТЭС – грош цена русскому гуманизму – его все равно никто не ценит…

Есть риск повреждения электромоста из Кубани в Крым. В таком случае нужно будет запускать ЗАЭС, но выдать ток с нее на Крым не выйдет – ЛЭП идут через территорию Украины, а она синхронизирована с энергосистемой ЕС. Построить новые – время и необходимость наступления к Запорожью.

Считаю, что у России теперь уж точно развязаны руки, и она имеет право на совершение любимых действий и любых ударов», – полагает Лизан.