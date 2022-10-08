Ответный удар по мостам через Днепр и ТЭС на Украине. Когда Путин отдаст приказ?
Военным ответом России после теракта на Крымском мосту должны стать удары по мостам через Днепр, а также крупнейшим электростанциям Украины, считает экономист Иван Лизан.
«Логистика Крыма и группировки войск в Херсоне рухнула. Стоит ожидать удара ВСУ с севера Запорожской области на юг для перерезания сухопутного коридора в Крым. Значимость сухопутного коридора становится критической.
Киев обещал – Киев сделал. Если после этого останутся стоять мосты через Днепр и украинские ТЭС – грош цена русскому гуманизму – его все равно никто не ценит…
Есть риск повреждения электромоста из Кубани в Крым. В таком случае нужно будет запускать ЗАЭС, но выдать ток с нее на Крым не выйдет – ЛЭП идут через территорию Украины, а она синхронизирована с энергосистемой ЕС. Построить новые – время и необходимость наступления к Запорожью.
Считаю, что у России теперь уж точно развязаны руки, и она имеет право на совершение любимых действий и любых ударов», – полагает Лизан.
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Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев заявил, что президент Владимир Путин непременно примет решение об ответном ударе.
«Я уверен, он примет решение… время пришло… Нам безусловно нужен сильный ответ, мы его дадим. Но тут не надо спешить, надо всё просчитать до мелочей, сейчас главное не поддаваться эмоциям», – сказал Гурулев.
Он заверил:
«Мы не просто дадим ответ адекватный. Мы пойдем дальше, в сторону польской границы. У нас нет вариантов не победить», – обещает депутат.
Спасибо!
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