Ответом за нападение на Белгородчину стала «калибровка» Черниговщины

12.05.2022  08:10 (Мск), Чернигов
Никита Еременко.  
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Дзен, Спецоперация, Украина, Чернигов
Новости Украины

Военные и инфраструктурные обьекты Украины в Черниговской области этой ночью подверглись авиаударам со стороны ВС РФ.

Об этом сообщил гауляйтер Черниговщины Вячеслав Чаус в Телеграм.


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«Сегодня ночью по городу Новгород-Северский оккупанты нанесли несколько авиаударов, а также по объектам критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, повреждены также административные здания. Есть погибшие и раненые. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики.

Напомним, минувшим вечером и ночью украинские террористы в очередной раз обстреляли приграничные села Белгородской области. В результате нападения на село Солохи есть погибшие и раненые мирные жители.

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