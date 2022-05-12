Ответом за нападение на Белгородчину стала «калибровка» Черниговщины
Военные и инфраструктурные обьекты Украины в Черниговской области этой ночью подверглись авиаударам со стороны ВС РФ.
Об этом сообщил гауляйтер Черниговщины Вячеслав Чаус в Телеграм.
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«Сегодня ночью по городу Новгород-Северский оккупанты нанесли несколько авиаударов, а также по объектам критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, повреждены также административные здания. Есть погибшие и раненые. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики.
Напомним, минувшим вечером и ночью украинские террористы в очередной раз обстреляли приграничные села Белгородской области. В результате нападения на село Солохи есть погибшие и раненые мирные жители.
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