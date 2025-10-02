Ответственность за продолжение войны лежит полностью на Европе – Путин
Вместо стремления прекратить войну на Украине и найти компромисс, большинство стран-членов ЕС занимаются только эскалацией.
Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украинская трагедия – это боль и для украинцев, и для русских. Для всех нас.
Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал её на Россию, десятилетиями взращивал там национализм и оголтелый фашизм, плевать хотели не только на российские интересы, но и на украинские. Им не жалко этого народа, для глобалистов на Западе и их прислуги в Киеве – это расходный материал», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что решение конфликта должно быть коллективным, и главное слово – принадлежать государствам региона.
«Именно они имеют шанс договориться о приемлемой для всех системе взаимодействия, потому что их это непосредственно касается. Это их жизненный интерес. А для других государств это просто карта в другой, более масштабной игре. […]
Ответственность за то, что не удалось прекратить войну [на Украине] лежит прежде всего на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт. По-моему, другой цели там не просматривается.
Тем не менее, я думаю, добрая воля возьмёт верх. И на Украине изменения происходят постепенно, как бы там мозги людям не промывали», – заключил российский президент.
