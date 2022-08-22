Ответственные за импортозамещение обманули руководство страны – экономист

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Программа импортозамещения 2014-2020 в России провалена.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил российский экономист Валентин Катасонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году правительство приняло 23 программы по импортозамещению. Они были рассчитаны до 2020 года. По всеобщему мнению, все они были провалены. Я в 2020 году внимательно отслеживал события и думал, что будет какой-то разбор полетов. Но все как-то было спущено на тормозах, мы не получили никакого отчета. Я сам вручную проводил оценку реализации программы по развитию микроэлектроники и пришел к выводу, что программа провалена. По некоторым позициям ситуация в 2020 году была даже хуже, чем в 2014. Потом я в СМИ находил оценки по другим программам. Такое ощущение, что всеобщий провал», – сказал Катасонов.

По его словам, правительство трактует импортозамещение не как полный отказ от импорта, а как замещение его на поставки из другой страны.

«Появилась тенденция замены слова «импортозамещение» на слово «локализация». Локализация означает, что конечный продукт может быть с российским брендом, но комплектующие и детали могут быть импортированы», – сказал Катасонов.

Эксперт отметил, что в России снижался импорт потребительских товаров, зато импорт промежуточных товаров увеличивался.

«Это косвенный признак того, что конечное производство продукта осуществлялось в РФ но комплектующие импортные. Это вот – локализация. Но в отчетах они по-прежнему называют это импортозамещением. Это обман, на самом деле», – сказал Катасонов.

Наиболее катастрофическим образом, считает он, дела обстоят с импортозамещением инвестиционных товаров.

«Это машинное оборудование. Здесь сложно проводить конечную сборку, да и коллективный Запад не приветствует, когда такая сборка начинается в РФ. Глядишь, чего доброго они объявят лозунг импортозамещения. А это ключевое звено, потому что если мы хотим получить экономический суверенитет, то мы должны начинать с инвестиционных товаров. А мы начали с более простого конца – импортозамещения потребительских товаров», – сказал Катасонов.