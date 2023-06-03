Ответственные за неудачи СВО до сих пор не наказаны – Стрелков

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Несмотря на неудачи под Киевом, группировка российских войск могла легко взять Сумы и Чернигов на начальных этапах СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда говорили, что из-под Киева надо уходить, у меня в голову не уложилось отступление из-под Сум и Чернигова. Тем более, что на тот момент их можно было взять, причём достаточно небольшими силами. И в Сумах, и в Чернигове оборонялись очень небольшие и плохо обученные гарнизоны. Основные силы у них защищались как раз в районе Киева, Одессы, были на Донбассе, прикрывали Днепропетровск», – сказал Стрелков.

Он возмутился, что ответственные за провал начальных этапов СВО до сих пор не понесли никакого наказания – они всё так же продолжают занимать высокие должности.

«И самое главное, что головы тех, кто сочинил такого рода план, и головы тех, кто предоставил развединформацию для подобного плана, они до сих пор не торчат на пиках над кремлёвской стеной. Более того, большая часть этих людей не только не наказана, им на вид даже не поставили, они на своих должностях. Это и в нашем ведомстве, где я в своё время имел честь служить, и в Вооружённых силах – везде», – добавил бывший министр.