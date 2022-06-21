«Ответвление «СП» на Калининград»: в Госдуме требуют жестко ответить Литве

Россия должна дать убедительный ответ Литве на блокировку половины железнодорожного транзита в Калининград.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из таких решений могло бы быть ответвление «Северного потока» на Калининград и превращение его в Калининградский поток. Поставка необходимого количестве газа для Калининградской области и прорывных решений в промышленности и сельском хозяйстве. Газ это не только тепло, но и электроэнергия.

Можно выключить свет не только Литве, но и всей Прибалтике – один из вариантов ответа этому Чемберлену. Там и сейчас цены на электроэнергию в 4 раза выше, чем в России. В случае отключения от балтийской системы они еще на порядок повысятся. Нужно остудить пыл этих деятелей, потерявших смысл жизни кроме борьбы с Русским миром», – сказал Нилов.