«Ответвление «СП» на Калининград»: в Госдуме требуют жестко ответить Литве

21.06.2022  17:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Литва, Политика, Прибалтика, Россия, Энергетика


Россия должна дать убедительный ответ Литве на блокировку половины железнодорожного транзита в Калининград.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна дать убедительный ответ Литве на блокировку половины железнодорожного транзита в Калининград. Об...

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«Одним из таких решений могло бы быть ответвление «Северного потока» на Калининград и превращение его в Калининградский поток. Поставка необходимого количестве газа для Калининградской области и прорывных решений в промышленности и сельском хозяйстве. Газ это не только тепло, но и электроэнергия.

Можно выключить свет не только Литве, но и всей Прибалтике – один из вариантов ответа этому Чемберлену. Там и сейчас цены на электроэнергию в 4 раза выше, чем в России. В случае отключения от балтийской системы они еще на порядок повысятся. Нужно остудить пыл этих деятелей, потерявших смысл жизни кроме борьбы с Русским миром», – сказал Нилов.

Он также не исключил и военного ответе на провокацию Литвы и предложил сплотиться в «калининградский консенсус» по аналогии с «крымским консесусом» 2014 года.

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