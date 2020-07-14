Ответят все поголовно: Госдума приравняла заявления об «украинском» Крыме к экстремизму

14.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму призывов к отчуждению части территорий РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Документ предусматривает поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ.

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«Законопроект исходит из поправок в основной закон – это статья 67 часть 2.1, где прямо говорится о том, что запрещается отчуждение территорий РФ, призывы и действия, направленные на эту деятельность. Здесь возможны исключения, связанные с работами по определению границ с сопредельными государствами.

Призывы и действия к отчуждению в предлагаемом законопроекте приравниваются к экстремистской деятельности. Соответственно, поправка предлагается в закон «О противодействии экстремизму», – рассказал депутат от «Единой России» Павел Крашенников, представляя законопроект.

«Это не только советский, но и имперский период и так далее – мы впервые в истории России устанавливаем такое ограничение. И теперь даже если официальное лицо начнёт говорить или обсуждать отчуждение территорий, уже будет налагаться ответственность. Исключения связаны с техническими вопросами, связанными с установлением конкретной границы с конкретным государством», – позже пояснил депутат с места.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин так же присоединился к обсуждению законопроекта.

«У нас российские политики, фамилии можно назвать, которые публично заявляли о необходимости расчленения России – вот, для них теперь появляется ответственность до 10 лет. Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность. В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы, да и можно требовать их экстрадиции», – сказал Володин.

Ожидаемо в ходе дискуссии вокруг документа остро встал крымский вопрос.

«В настоящее время в интернете и в соцсетях, в том числе, публикуются рассуждения на тему «незаконного присоединения Крыма» и принадлежности его к Украине, в том числе лицами, которые считают себя политиками, и весьма известными лицами. Будут ли такие высказывания попадать под действия рассматриваемого законопроекта?» – спросил депутат от ЛДПР Максим Зайцев.

«Безусловно, такие действия, в случае принятия законопроекта, будут попадать под действия закона о противодействии экстремизму, – ответил депутат «ЕР» Василий Пискарев. – Все призывы, а также действия, направленные на отчуждение нашей страны, а Крым без комментариев является нашей страной, они будут считаться экстремистскими, которые, как любая экстремистская деятельность будет пресекаться по закону».

«Есть одна из федеральных партий, которая в своих декларативных документах заявляет, что не признаёт волеизъявления жителей Крыма и считает, что Крым не является территорией РФ. Будет ли попадать деятельность данной политпартии под экстремизм со всеми вытекающими последствиями – приостановки, ликвидации данной партии?» – задал вопрос член фракции «ЕР» Андрей Альшевских.

«Мы всё-таки здесь творим нормы права, которые должны быть универсальны и они должны работать для всех, – ответил Павел Крашенников. – Если какая-то конкретная организация, какие-то конкретные люди осуществляют призывы к отчуждению конкретных территорий, тогда по конкретной организации, конкретному человеку – конкретный суд будет принимать соответствующее решение. Я бы так ответил на этот вопрос, кого-то рекламировать я бы здесь не стал».

Кроме того, Вячеслав Володин дополнил тему, относительно «украинских коллег».

«Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлечёт наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать экстрадицию их в нашу страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут предъявлены, поэтому многие горячие головы – возможно, их остудят после того, как мы примем норму этого закона, и они поймут, что это очень серьёзно наказывается.

Любые представители государства, будь это Украина или Прибалтика, или США – сделали заявление в отношении России, части её территории, всё, попадают под определённую ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции, мы эти вопросы для себя в любом случае не оставим без внимания, и сколько бы ни прошло времени, потом это всё им аукнется. Мы защищаем свою целостность, свою территорию», – резюмировал спикер.

В ходе голосования в первом чтении законопроект поддержали 382 депутата из 383-х, один парламентарий воздержался.