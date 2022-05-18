«Ответят за всё» – Марков о будущем Одессы

Новости Украины

Одесса – это ключевой регион Украины, лишившись которого эта страна будет приговорена к экономическому коллапсу и полной деградации. Сегодня Одесса по-прежнему остается русским городом, население которого не отождествляет себя с Украиной, но страх перед репрессиями и угрозой убийства не дает людям выразить свой протест.

Также реальностью является то, что за прошедшие восемь лет западной пропаганде удалось убедить местных русских в том, что они не являются таковыми и настроить их негативно по отношению к России. Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил бывший одессит, экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.

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ПН: Как обстановка сегодня в Одессе – ждут ли местные жители прихода русских войск или, наоборот, опасаются этого?

И.М: Обычный житель Одессы в ужасе от того, что происходит. Людей можно понять – любой нормальный человек хочет спокойной мирной жизни, спокойно растить своих детей, имея какие-то планы на будущее. Пока ситуация не завершилась, как можно строить планы? Что касается того, ждут или нет люди прихода российской армии – я уверен, еще раз повторю, что Одесса – это русский город. Всегда был, есть и будет русским городом, городом русской воинской славы, воинских традиций.

Сегодня группа радикалов и националистов, которая правит бал, не дает возможности всем остальным спокойно и свободно выразить свое мнение. Любой, кто сегодня выступит просто даже за мир, считается предателем и может расстаться с жизнью. Я убежден, что подавляющее большинство одесситов хотят спокойной и мирной жизни, они устали от того, что происходит сегодня в Украине.

Конечно, нужно отдавать себе отчет и понимать, что восемь лет оголтелой пропаганды воспитали в определенной части молодого поколения ненависть. Эта пропаганда сама по себе основана на ненависти, лжи и противопоставлении всему русскому. Мы имеем дело с Западом, который работает очень профессионально, имеет большой опыт в этом. Империя лжи свое дело знает.

ПН: Почему не слышно голос русского подполья в Одессе?

И.М: Вы можете себе представить на оккупированных немцами территориях митинги под зданием военной комендатуры или под зданием СС? Как вы себе это представляете? Посмотрите, на самом деле, Запад реанимировал нацизм, и Украина стала первой страной, где его начали активно возрождать в принципах государственной политики. Это же не шутки. Понятно, что они его модернизировали, что пока это без концлагерей и печей, но идеология нацистская. Это очевидные вещи. Он несколько сегодня «облагорожен», они его маскируют, но идеология нацистская, поэтому никакое подполье там невозможно.

Любой человек, который поставит хотя бы под сомнение ту политику, которую ведет нынешнее украинское марионеточное руководство, в отношении него тут же начинается преследование вплоть до физического устранения. Мы не знаем, куда пропало огромное количество людей. Я точно знаю, что украинская контрразведка получила разрешение на внесудебные расправы по любому подозрению, как они говорят, «в интересах безопасности государства» над теми, кого они считают опасными для своего режима.

ПН: Почему знакомые вам одесские политики такие, как секретарь горсовета Братчук, мэр Труханов встали на сторону неонацистов и пропагандируют их идеологию?

И.М: Братчук – это мразь, подонок, который всегда был врагом. Просто мы, в отличие от них, не преследовали за инакомыслие. Ну, у человека были свои взгляды и были. А во времена смуты подонки всегда всплывают наверх и проявляют свои самые низменные качества. Что касается Труханова, то этот человек вообще без убеждений, который ради денег и своего мэрства, которое для него является самым главным в жизни, ради власти предал всех, предал себя, своих предков, товарищей. Я думаю, что скоро за это все придется отвечать, я уверен в этом.

ПН: Из Одессы через ее порты вывозят зерно и продовольственные товары. Насколько это опасная ситуация как для города, так и для страны в целом?

И.М: Насколько я знаю, за месяц всеми разными ухищрениями удалось вывезти всего лишь один миллион тонн зерна. С одной стороны, это много, с другой стороны – незначительный объем. Запад пытается хоть что-то забрать из Украины. Голод в Советском Союзе тоже был обусловлен тем, что на Запад было вывезено зерно из страны. Он заставлял зерном платить за поставляемое оборудование. А Советскому Союзу нужна была индустриализация. Поэтому то же самое происходит и сейчас, ничего же не меняется. Запад последователен в своей ненависти ко всему русскому, это происходит из века в век. Они повторяются, просто мы очень добрые и наивные люди. Мы всегда побеждаем, а потом прощаем, не добиваем своего врага. Как в мае 45-го года.

10-го мая 45-го года весь немецкий народ вдруг стал «обманутым», а нацистами осталась лишь небольшая кучка людей. Хотя все прекрасно понимают, что весь народ активно поддерживал нацистский режим. Мы забываем, прощаем, а потом все возвращается через какое-то время. Запад же последователен в своем стремлении уничтожить Россию, в какой бы форме она ни существовала. Поэтому ничего тут нового нет – они будут грабить, пытаться получить хоть что-то. Они же понимают, что тот ленд-лиз, который они сейчас поставят – это коррупционная схема демократов, как и в Афганистане они списывали деньги на войну. Какое-то оружие поставят, но основные деньги просто поделят.

ПН: Насколько сильны сегодня связи Одессы с Приднестровьем? Некоторое время назад были попытки дестабилизировать регион – есть ли опасность в том, что Одесса может быть использована, чтобы разжечь конфликт в ПМР?

И.М: Вполне вероятно. Мне сложно комментировать – идет военная спецоперация, последовательно и планомерно. Безусловно, начальный этап этой операции требует глубокого анализа. Я думаю, что руководство страны этот анализ проведет. Но мы столкнулись с очень хорошо подготовленным противником для нападения на нашу страну. Украину начали использовать, реально готовили все эти восемь лет. И мы воюем с такими же русскими парнями, как и мы сами, просто у них мозги сломаны, к сожалению.

В 14-м году, я считаю, была допущена огромная ошибка, что мы не закончили все это еще тогда. За восемь лет им удалось взрастить поколение, готовое к войне. Вот мы и получили русских людей, которые ненавидят все русское. Мы имеем дело с чудовищным экспериментом, который провели над нашим народом. Одесса – это ключевой регион, с потерей Одессы, Украина теряет полностью контроль над Черным морем и остается отрезанной, там экономический коллапс неизбежен. Поэтому понятно, что они будут биться и, спасая себя, могут пойти на любую провокацию, в том числе и с Приднестровьем.

ПН: Чем и где, по-вашему, должна закончиться российская спецоперация на Украине?

И.М: Спецоперация на Украине должна закончиться во Львове, с его освобождением. Я не медик, но понимаю так – если организм болен раком, ты удаляешь раковую опухоль, но оставишь хоть одну метастазу, рано или поздно эта метастаза снова превратится в раковую опухоль и снова начнет поражать весь организм.