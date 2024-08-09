Отвод белорусских войск от границы: предательство или нет?

События в Курской области не могли не вызвать жестких разборок в байнете и вокруг него. Вспомнили то, как 13 июля Лукашенко лично вылетел в приграничный Лунинецкий район Брестской области, провел там совещание с военными и сенсационно поручил отвести войска с границы в места постоянной дислокации. Вскоре то же самое сделала украинская сторона.

Естественно, тогда в России заметная часть общества восприняла это, как предательство, потому что логичным было предположить, что украинские войска будут отправлены не в места постоянной дислокации, а на фронт, где будут создавать проблемы уже войскам самой России. Теперь, когда высвобожденные украинские солдаты штурмуют Суджу, эмоций еще больше. Как у российских авторов, так и у части белорусских, которые им сочувствуют, но делают это осторожно, в современной Белоруссии это небезопасно. Бежавшие из страны оппозиционеры из Польши и Литвы, естественно, злорадствуют, а госпропаганда все отрицает.

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Уровень эмоций в эти дни, конечно, у многих зашкаливает, но именно в таких ситуациях лучше сохранять трезвость ума и взвешенность суждений. Во-первых, уже известно, что в Курской области сейчас воюют совсем не те соединения, что стояли возле белорусской границы. Однако, это не отменяет того факта, что они, до сих пор стоявшие там без дела, сейчас убивают русских солдат где-то на других участках линии фронта и именно их перенос туда помог собрать кулак для удара по Курщине. Во-вторых, это поручение Лукашенко вполне могло быть согласовано с Путиным и было в интересах России, в том числе. Попробуем разобраться:

В июне и начале июля ситуация на белорусско-украинской границе была очень напряженная. Украина подтягивала в приграничные районы войска, включая спецназ и наемников, велась постоянная разведка дронами и переброска через границу оружия. Белорусы тоже подтягивали войска. Я слышал про то, что белорусы тоже перебросили в приграничье спецназ, но основная часть сил на границе была срочниками-погранцами.

Я, конечно, со всем уважением отношусь к белорусской армии, но давайте обратимся к фактам. Общая численность военнослужащих в Белоруссии – менее 50 тысяч человек, преимущественно те же срочники. Из них сухопутные силы – 11,7 тысяч, силы спецопераций – 6,5 тысяч. Непосредственно пограничники – 12 тысяч, но это общая численность сотрудников, далеко не все из них – бойцы. Все это рассредоточено по всей территории республики и основные места дислокации, за исключением Бреста, находятся далеко от границы. Все эти цифры – не секрет, а официальные данные.

Да, в июне приграничная группировка войск в Белоруссии была заметно усилена и в последние годы в белорусской армии происходят постоянные учения, но реального боевого опыта у нее нет. И, если, как это было в Курской области, белорусскую границу прорвала бы закаленная в боях бригада ВСУ, это могло бы привести к более тяжелым последствиям. О подобных сценариях накануне отвода войск много писали в белорусских СМИ, разведданные имелись, выделялось несколько направлений удара. Смогли бы этот удар выдержать? Есть сомнения. А, если бы через пробитую дыру в границе зашли еще несколько бригад, как это планировалось сделать в случае с Курской областью – у Лукашенко появились бы очень серьезные проблемы.

Еще один фактор – то, что, несмотря на 4 года, прошедшие после попытки беломайдана, общество в Белоруссии далеко не так консолидировано, как в России. Вся оппозиция поголовно симпатизирует Украине и речь не только о беглых змагарах. В самой Белоруссии тоже хватает ждунов, которые готовятся встретить ВСУ и полк Калиновского как освободителей.

Российские войска в этой ситуации тоже пришлось бы вводить. Но даже если все протоколы на этот случай подписаны, а командиры получили инструкции, все равно нужно время. Боюсь, в этом случае, масштаб боевых действий был бы больше, жертв, соответственно, тоже. Вдобавок, вражеская пропаганда смогла бы вовсю отбомбиться по российскому обществу, нажимая на то, что русские солдаты гибнут за интересы союзника, который еще недавно гордился своей многовекторностью.