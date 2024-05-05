Отвоевать георгиевскую ленточку. Молдаване выйдут на День Победы, упразднённый румынкой Санду

Власти Молдовы впервые за годы независимости решили не отмечать официально День Победы. Центр Кишинева, откуда 9 мая всегда начиналось многолюдное шествие к мемориальному комплексу «Вечность», в этом году без стеснения и лишних рефлексий отдан под организацию торжеств к другому празднику – Дню Европы.

На площади Великого Национального Собрания под руководством иностранцев – представительства ЕС в Республике Молдова – сейчас сооружают Европейский городок, который 9 мая откроют президент Майя Санду и еврочиновники. Посетителей городка будут соблазнять грантовыми проектами, европейской кухней и аттракционами, а вечером публику ждет концерт, на котором в числе прочих выступят победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra (Украина) и лично посол Евросоюза в Республике Молдова Янис Мажейкс.

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Из-за европраздника потомки сотен тысяч уроженцев Молдавии, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, не смогут пройти в День Победы по привычному маршруту со знаменами Победы и Бессмертным полком. Но марш памяти все равно состоится – общественные организации взяли на себя организацию колонн, согласование шествия с правоохранительными органами.

«В связи с оккупацией 9 мая традиционного места сбора граждан Молдовы – центральной площади Кишинева – под организацию празднования Дня Европы, организаторам мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, пришлось утверждать и согласовывать новый план праздничных мероприятий. Место сбора участников шествия Бессмертного полка и Марша Победы – памятник господарю Штефану Великому. Время сбора: 9 мая, 9:30», – сообщил в социальных сетях председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Он уточнил, что акция, которая пройдет без политической символики, «носит исключительно мирный характер и имеет единственную цель: отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны – солдатам и офицерам Красной армии, труженикам тыла, жертвам войны – и всем, кто внес свой вклад в разгром фашизма». На призыв уже откликнулись представители различных партий и организаций.

Почему власти Молдовы «отменили» День Победы, который дорог большинству населения страны, и получится ли мирно совместить два праздника?

Политолог Александр Кориненко объясняет: для Майи Санду и ее приближенных День Победы – самый страшный день в году, и тому есть несколько причин.

«Во-первых, они же считают себя побежденными: если бы Гитлер и Антонеску не проиграли войну, то Бессарабия была бы частью Румынии. Еще бывший и.о. президента РМ Михай Гимпу сказал, когда его пригласили на парад 9 Мая в Москву: «Побежденным там делать нечего». Как мы видим, госпожа Санду недалеко ушла. Во-вторых, в этот день объединяется вся молдавская оппозиция, и к мемориалу «Вечность» идет стройная колона вне зависимости от их политических взглядов – для властей такое единство ужасно», – сказал эксперт в беседе с ПолитНавигатором.

А организация массовых празднеств по случаю Дня Европы именно 9 мая нужна для того, чтобы снова разделить общество, настроить одних против других, считает Александр Кориненко.

«Власти хотят указать на «правильных» молдаван, которые будут в эйфории получать дешевые европейские флажки и папки с флагом ЕС, и на «неправильных» – тех, кто пойдет почтить память воинов-победителей. Кроме того, у нас есть много людей, которые чтят Победу, но и выступают за евроинтеграцию. Тут власть им говорит: пора определяться: вы в лагере европейцев или желаете отмечать День Победы с «агентами Кремля», – отмечает политолог.

Он полагает, что 9 мая все пройдет без провокаций, поскольку «тем, кто будет нести знамена Победы, будет не до радужных флагов проевропейцев».

Между тем, поскольку люди собираются массово выйти на День Победы по всей стране, в обществе идет горячее обсуждение, как быть с георгиевской лентой. В предыдущие годы граждан, которые надевали их, штрафовали, позже Конституционный суд смягчил закон, но полиция продолжает составлять админпротоколы.

Люди стараются обойти ограничения, проявляя выдумку и фантазию. Получается даже изящно. Вот, например, к празднику изготавливают футболки в цветах георгиевской ленты с изображением журавлей и строками из знаменитой песни Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова: «Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса…».

Председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович констатирует, что власть использует метод запугивания, отнимая право людей на память, поэтому вопрос с ношением ленточки остается открытым, хотя фактически лента – как символ мужества и героизма – в Молдове законом разрешена. В своем телеграм-канале он разъясняет положения закона и правила поведения при составлении протокола.

«Уже третий год в Республике Молдова действует невероятный по своей абсурдности запрет на ношение Гвардейской/Георгиевской ленточки. В минувшем году Конституционный суд РМ внес поправки в закон об экстремизме, и теперь закон гласит, что оранжево-черная лента запрещена, только если она является символом агрессии. Доказать, что человек использует ленточку как символ агрессии, должен констатирующей субъект, то есть полиция. Полиция все равно составит админпротокол и будет штрафовать – ее заставляют это делать. Но надо настоять, чтобы в протоколе была записана фраза: «Я использую ленту как символ памяти о мужестве и героизме». Я отслеживал судьбу протоколов, составленных в минувшем году. Сейчас, спустя год, выходят оправдательные решения по всем ста процентам случаев, когда людей штрафовали за ленточку», – сообщил Петрович.

Для жителей Молдовы георгиевская лента уже давно стала символом Победы, а также символом сопротивления навязанным ценностям, комментирует ситуацию Александр Кориненко.

«Люди находили и найдут сотни способов, как обойти запрет, в том числе и с помощью соответствующей цветовой гаммы в одежде. К тому же, насколько мне известно, все, кто оспорил штрафы за ношение георгиевской ленты, суды выиграли. Придворные журналисты даже сокрушались по этому поводу, что закон неэффективен. Надо сказать, что даже господа полицейские с неохотой выписывают эти протоколы и предпочитают не замечать, когда люди носят ленты, – видно, сами понимают всю абсурдность ситуации», – заключил эксперт.