«Отвратительная работа» – Дерипаска жёстко наехал на главу ЦБ Набиуллину

19.10.2020, Москва, Елена Острякова

Миллиардер и основатель компании «Базовый элемент», бывший руководитель объединённой компании «Русал» Олег Дерипаска жестко раскритиковал работу Центрального Банка России.

Этому он посвятил сразу два поста в своем телеграм-канале, в котором пишет крайне редко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Провалили фондовый рынок, как впрочем и долговой. Сравните с теми же показателями по Китаю. Вывод очевиден. Отвратительный результат работы нашего ЦБ.

Пока другие страны активно занимаются финансовым обеспечением экономического роста, наш ЦБ продолжает не просто топтаться на месте – он сдерживает экономическую активность в стране», – написал Дерипаска.

По его данным, на конец 2019 года китайский бизнес сумел увеличить объем привлеченных средств в экономику за счет заемных средств по сравнению с 2007-м на $17 трлн, или более чем в 6 раз. При этом инфляции, которой пугает россиян Центробанк, не случилось.

«А что у нас? По сравнению с 2007 годом российский бизнес смог привлечь всего лишь $0,6 трлн. С начала введения антироссийских санкций, компании не только не смогли привлечь дополнительные ресурсы для финансирования своих проектов, но и вынуждены были погасить более $91 млрд под давлением требований внешних кредиторов и российских госбанков.

В итоге разница в усилиях по развитию долгового рынка в странах на лицо. С 2007 года размер российской экономики вырос менее чем в 1,3 раза, а китайской — более чем в 4. С 2013 года наш ВВП вообще упал почти на четверть, а китайский сумел вырасти в 1,5 раза», – написал Дерипаска.