Отвратительная работа военкоматов вышла на уровень Госдумы
Мобилизованные вынуждены экипировать себя всем, кроме оружия, сами.
Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Множатся сообщения о необходимости самостоятельное экипировки мобилизуемых аптечками, спальными мешками, обувью и одеждой. Практически всем, кроме оружия. В ряде мест возник дефицит соответствующих товаров. Не у всех есть деньги на эти товары. Социальная напряженность может приобрести политический характер», – сказал Делягин.
Он предложил запросить у Министерства обороны действующие нормативы обеспечению и выяснить, насколько они соответствуют с реальными потребностям армии.
Спасибо!
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