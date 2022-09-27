Отвратительная работа военкоматов вышла на уровень Госдумы

27.09.2022  16:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня


Мобилизованные вынуждены экипировать себя всем, кроме оружия, сами.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизованные вынуждены экипировать себя всем, кроме оружия, сами. Об этом сегодня на заседании Госдумы...

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«Множатся сообщения о необходимости самостоятельное экипировки мобилизуемых аптечками, спальными мешками, обувью и одеждой. Практически всем, кроме оружия. В ряде мест возник дефицит соответствующих товаров. Не у всех есть деньги на эти товары. Социальная напряженность может приобрести политический характер», – сказал Делягин.

Он предложил запросить у Министерства обороны действующие нормативы обеспечению и выяснить, насколько они соответствуют с реальными потребностям армии.

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