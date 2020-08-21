Отъявленные русофобы: Стрелков призвал не доверяться примирительным речам белорусских майданщиков

21.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Белорусские протесты один в один повторяют украинский Майдан 2014 года, несмотря на все существующие различия между этими странами,

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полагаю, что сравнение Украины с Белоруссией более чем справедливо. Но в Белоруссии, которая отличается от Украины и по менталитету, и по общей ситуации, и по дееспособности власти, есть свои нюансы. Но в целом -ситуация сравнима даже в отдельных мелочах.

Например, в массе протестующих в целом положительное отношение к России, и звучат заявления: «Мы не выступаем против русских, мы не выступам против Союзного государства. Мы конкретно выступаем против Лукашенко. И если Путин его поддержит – соответственно, и против Путина».

То же самое мне приходилось слышать и во время майдана в Киеве: «Не беспокойтесь, мы только против Януковича, наша экономика привязана к России, мы это прекрасно понимаем, мы не против русских».

К чему это привело – мы прекрасно знаем. То же самое может произойти и в Белоруссии», – сказал он.

Игорь Стрелков подчеркнул, что и остальные детали совпадают – например, в Минске присутствует значительное количество футбольных фанатов и участников украинского Майдана 2014 года.

«То есть – и движущие силы, и актив, и зарубежная поддержка, и ориентация, и даже лозунги совпадают», – добавил экс-командир ополчения.

В свою очередь, политолог Василий Колташов выразил уверенность, что в случае успешного госпереворота в Минске новая власть Белоруссии решительно разорвёт все имеющиеся связи с Россией.

«Белоруссия в огромной мере зависит от российской экономики. Но ведь и Украина в очень большой мере зависела от российской экономики, но это ни в коей мере не помешало ей разрубить эти связи, нанеся огромный ущерб собственному рынку и разорив людей – только чтобы выполнить политическую программу.

То есть, мы должны чётко понимать – сколь бы ни были тесны наши экономические связи, если в Минске будет западническая, литвинская администрация, ориентированная на ЕС и США, она будет жертвовать этими связями.

И когда Тихановская во время избирательной кампании говорила о том, что Белоруссии нужно выйти из союзного государства – это первый сигнал, как это может быть», – резюмировал Колташов.