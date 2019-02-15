15.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Постоянная палата третейского суда в Гааге поддержала иск украинского “ПриватБанка” к России из-за потери активов в Крыму.

Об говорится на сайте “Приватбанка”, где приводится ссылка на частичное решение арбитражного суда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований “ПриватБанка” против Российской Федерации. Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы “ПриватБанка” в Крыму, и “ПриватБанк” имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», — говорится в сообщении «ПриватБанка».

Следующий этап судебного разбирательства будет посвящен размеру возмещения ущерба. В «ПриватБанке» рассчитывают получить свыше миллиарда долларов.

Ранее этот же суд принял решение о выплате компенсации 18 украинским компаниями и одному физическому лицу на общую сумму 159 миллионов долларов за «нарушения прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года».

Но денег украинские компании не получили, поскольку российская сторона не признала юрисдикцию международного арбитража по данному иску и не назначала своих представителей для разбирательства.

Напомним, что в 2014 года Госсовет Крыма принял решение о национализации имущества “ПриватБанка”, одним из собственников которого был одиозный олигарх Игорь Коломойский. Позже “ПриватБанк” был национализировани на Украине, а сам Коломойский покинул страну.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове до сих пор не могут распродать ранее национализированное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского, чтобы вернуть жителям полуострова потерянные в украинских банках вклады размером более 700 тысяч рублей.