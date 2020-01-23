ОУН планировала геноцид евреев задолго до гитлеровцев

23.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявления о том, что гитлеровские коллаборационисты выполняли преступные приказы, не разделяя антисемитских и человеконенавистнических взглядов немецких нацистов, не соответствуют действительности.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал гендиректор фонда «Историческая память» Александр Дюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В восточноевропейских странах, к которым относится и Украина, говорят – да, Холокост был огромной трагедией, это то, что было инициировано нацистами, к этим убийствам для исполнения нацистских антисемитских планов привлекали коллаборационистов, но вина лежит на нацистах. Так говорят очень часто и на Украине, что ОУН якобы не было причастно к Холокосту. На самом деле это не так.

В 40-41-м годах руководством ОУН был разработан ряд инструкций, которые содержали как антисемитский, так и антипольский характер, в которых была расписана организация погромов евреев, преследования, создания концлагерей для евреев и нелояльных людей.

Но я хочу обратиться к более раннему периоду, когда впервые была сформулирована идея о том, что украинские националисты в ходе «украинской народной революции», которую они приурочивали к войне Германии с СССР, будут уничтожать евреев.

Первое упоминание и законченная концепция была зафиксирована в важном нормативном документе, написанном одним из руководителей ОУН Михаилом Колодзинским, который был ответственен за военную подготовку в ОУН, – «Военная доктрина украинских националистов», которая была подготовлена ещё в 1938 году…

Разумеется, в современной Украине Михаилу Колодзинскому, автору «военной доктрины», стоит памятник, как и многим другим людям, которые совершали преступления», – рассказал Дюков.

Его слова о преемственности идеологии УПА у современных украинских националистов поддержал историк Максим Вилков.

«Надо понимать, что все современные украинские националистические организации, как бы они друг друга не переименовывали на протяжении последних пятнадцати лет, имеют один исток в тех ОУН-УПА, которые были в годы Второй мировой войны и за несколько лет до неё, и несут те же самые идеологические установки, те же самые взгляды.

Это хорошо видно, если мы будем смотреть статистику вооружённых националистических нападений, которые происходят на Украине каждый день. Каждый день на Украине происходят нападения на людей с националистическими, неонацистскими лозунгами», – заявил Вилков.

«К сожалению, среди них есть масса нападений и актов вандализма, имеющих и антисемитский подтекст. Но что мы видим – мы видим желание со стороны еврейской общины Украины заниматься самоуспокоением, так же как и со стороны нееврейского украинского общества. Оно не закапсулировано, оно готово прорваться в любой момент», – добавил историк.