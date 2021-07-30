«Овальный кабинет Байдена для Зеленского может превратиться в оральный», – Джангиров

30.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если президент Украины решит повысить голос на своего американского коллегу Джо Байдена во время будущей встречи в Вашингтоне, то это обернется для украинского главы печальными последствиями.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил слова лидера президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что неформальный разговор президентов будет проходить «на повышенных тонах».

«Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они наносят таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что «мы глубоко встревожены» и тому подобное, а на недипломатическом люди говорят, как есть», – заявил Арахамия накануне в эфире телеканала «Украина 24».

«Когда он говорит, что мы будем, что надо чего-то сделать, провести мероприятие и разговаривать с Байденом на повышенных тонах и разговаривать будем с позиции силы. Где, где?! Чувак, блин! Для Зели Овальный кабинет оральным может оказаться, если он что-то там лишнее вякнет. Он может что угодно [сказать] – это не переведут. Более того, он должен слушать и говорить: «Йес, сэр». А повышенным тоном он может только разговаривать, копируя других политических лидеров. Например, Путина может копировать, громко крича, это будет смешно и Джо растает, может быть», – подчеркнул Джангиров.