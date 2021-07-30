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30.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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«Овальный кабинет Байдена для Зеленского может превратиться в оральный», – Джангиров

Новости УкраиныЕсли президент Украины решит повысить голос на своего американского коллегу Джо Байдена во время...

Если президент Украины решит повысить голос на своего американского коллегу Джо Байдена во время будущей встречи в Вашингтоне, то это обернется для украинского главы печальными последствиями.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил слова лидера президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что неформальный разговор президентов будет проходить «на повышенных тонах».

«Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они наносят таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что «мы глубоко встревожены» и тому подобное, а на недипломатическом люди говорят, как есть», – заявил Арахамия накануне в эфире телеканала «Украина 24».

«Когда он говорит, что мы будем, что надо чего-то сделать, провести мероприятие и разговаривать с Байденом на повышенных тонах и разговаривать будем с позиции силы. Где, где?! Чувак, блин! Для Зели Овальный кабинет оральным может оказаться, если он что-то там лишнее вякнет. Он может что угодно [сказать] – это не переведут. Более того, он должен слушать и говорить: «Йес, сэр». А повышенным тоном он может только разговаривать, копируя других политических лидеров. Например, Путина может копировать, громко крича, это будет смешно и Джо растает, может быть», – подчеркнул Джангиров.



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