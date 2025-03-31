Овладев новой тактикой, РФ каждый день кладёт ПВО целого города – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
31.03.2025 18:24
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Американцы не верят в способность Украины к эффективному сопротивлению даже при полной поддержке и США, и натовских союзников.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы не верят в способность Украины к эффективному сопротивлению даже при полной поддержке и...

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«Война на истощение, по заявлению американских разведок, играет в пользу России – и приведёт к постепенному устойчивому ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве более высокие издержки. Что-то говорит, что американская разведка считает, что как бы США и другие союзники ни помогали Украине, Россия будет медленно наступать и побеждать…

Она и продолжает наступать. Более того, на прошлой неделе другая тактика авиационных ударов применяется в Украине. На фоне заявления ГУР о поражении склада ракет, действительно, ракетами по Украине давно не били, Россия интенсифицировала удары дронами», – сказал Бортник.

«Каждый день сотни дронов. Очень концентрировано бьют по отдельным городам. То Харьков, то Днепр, то Кривой Рог, то Полтава. И массой дронов продавливая оборону ПВО, и фактически разрушая один город в день. Не город сам, но прорывая оборону одного города в день или в ночь.

Вот современная тактика РФ. Американская разведка считает, что в длительной войне Украина будет проигрывать», – добавил политолог.

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