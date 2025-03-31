Овладев новой тактикой, РФ каждый день кладёт ПВО целого города – киевский политолог

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Американцы не верят в способность Украины к эффективному сопротивлению даже при полной поддержке и США, и натовских союзников.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война на истощение, по заявлению американских разведок, играет в пользу России – и приведёт к постепенному устойчивому ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве более высокие издержки. Что-то говорит, что американская разведка считает, что как бы США и другие союзники ни помогали Украине, Россия будет медленно наступать и побеждать… Она и продолжает наступать. Более того, на прошлой неделе другая тактика авиационных ударов применяется в Украине. На фоне заявления ГУР о поражении склада ракет, действительно, ракетами по Украине давно не били, Россия интенсифицировала удары дронами», – сказал Бортник.