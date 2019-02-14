14.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Губернатор Дмитрий Овсянников пытается отвлечь внимание общественности от собственных провалов, предложив провести в сентябре одновременно с выборами в заксобрание референдум о гербе Севастополя.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Руслан Осташко, комментируя инициативу севастопольского градоначальника, о которой накануне сообщили СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Первоначально, несколько месяцев назад, идея плебисцита по гербу выдвигалась оппонентами Овсянникова – сторонниками царской эмблемы Севастополя с двуглавым орлом, но тогда губернатор отклонил инициативу и своим указом утвердил существующий, советский вариант символики.

По мнению общественника Ивана Комелова, Овсянникову пришлось поменять свое мнение, потому что референдум по такому вопросу может повысить явку на выборах, за которые отвечает губернатор.

«Ситуация в городе, мягко скажем, не очень. Очень многие люди разочарованы действиями исполнительной власти. Те опросы, которые сегодня проводятся, показывают, что многие люди не хотят идти на выборы», – заявил Комелов в интервью «Коммерсанту».

«Вся эта эпопея по поводу герба, которая идет, она не очень актуальна для города. Население гораздо больше интересует вопрос пропавших двух миллиардов рублей на очистные сооружения «Южные», их интересует вопрос банкротства Севастопольского морского порта, их интересует вопрос Сталинградского рынка, Инкерманского винзавода. То есть, их интересуют реальные насущные проблемы.

Вопрос с референдумом – это попытка Овсянникова показать партии и руководству, что он еще боеспособный, что у него есть ходы для того, чтобы обеспечить высокую явку и победу партии «Единая Россия».

На самом деле, эта непонятная инициатива вызывает только раздражение в городе. Тут важно отметить, что вопрос о референдуме Овсянников поднял накануне выборов главы регионального отделения партии «Единая Россия», куда будет баллотироваться Дмитрий Саблин, и все его считают основным кандидатом, который должен победить.

Овсянников же, насколько мне известно, играет двойную игру. С одной стороны, он не противопоставляет себя руководству партии Турчаку и не конфликтует с Саблиным открыто, с другой стороны, по имеющейся у меня информации, он подговаривает членов партии голосовать против Саблина.

И в случае, если Саблина на этих выборах не изберут главой партии, Овсянников разведет руками и скажет: «Вот, видите, это не я виноват во всех проблемах – это у нас в партии неполадки, давайте я ее возглавлю».

Здесь все очень взаимосвязано и, к сожалению, это не имеет никакого отношения ни к гербу города Севастополя, ни к референдуму», – заявил Осташко.