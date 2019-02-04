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04.02.2019, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Выборы, Крым, Политика, Россия, Севастополь
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Овсянников не нужен России: ни «Единой», ни «Справедливой»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сможет сохранить свой пост, если сможет обеспечить проход в Законодательное собрание Севастополя подавляюще большой фракции «Единой России», в которой не будет внутренних противоречий. Однако, судя по поведению градоначальника, он не верит в свои возможности.

Об этом в эфире youtube-канала «Форпост ТВ» заявил представитель «Партии Роста» Севастополя Олег Николаев.

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По его мнению, недавно назначенный секретарем «Единой России» в Севастополе депутат Госдумы Дмитрий Саблин может стать новым губернатором.

«Если Дмитрий Вадимович сможет сформировать послушное большинство единоросовское, то следующим шагом, мне кажется,  логично предположить, что ему предложат пост губернатора.

И поэтому сейчас складывается опять очень интересная ситуация в Севастополе, когда действующий губернатор Дмитрий Владимирович Овсянников встречается с лидером справедливоросов и пытается…», – сказал Николаев.

Он напомнил, как первый губернатор Севастополя Сергей Меняйло поддерживал в 2014 году оппозиционные партии, потому что половина списка «Единой России» была отдана команде Алексея Чалого, конфликтовавшего с ним.

Однако представитель «Справедливой России» в Севастополе Евгений Дубовик исключил возможность сотрудничества с нынешним губернатором.

«Да у нас в списке свои люди! Члены «Справедливой России». У нас достаточно людей. Вчера проводили мы политсовет наш. Выдвигали на конференцию своего кандидата. Политсовет голосовал за меня. Вполне возможно, что из Москвы придёт другой кандидат. Это нормально в России. Это нормальная практика», – сказал Дубовик.

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