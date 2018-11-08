Овсянников не выдержал напора Аксёнова и сдал интересы Севастополя

08.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сдался под напором руководителя соседней Республики Крым Сергея Аксенова и «зарубил» ожидаемый горожанами проект развития пассажирского аэропорта «Бельбек», в который компания «Татнефть» была готова вложить 7 миллиардов рублей.

Об этом «Новой газете» сообщил известный российский летчик Вадим Базыкин, который руководил ГУП «Аэропорт Севастополь» в 2015-2017 годах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Базыкин объясняет: речь идет о компании «Татнефть» – основном инвесторе севастопольского аэропорта, которого ему удалось привлечь. «Татнефть» была готова вложить в реконструкцию 7 миллиардов рублей в обмен на право распоряжаться топливно-заправочным комплексом. Этот вопрос директор прорабатывал на уровне президента Татарстана, но после разговора о «татарах» (с Овсянниковым, – прим. ред.) об этих договоренностях пришлось забыть», – пишет «Новая газета».

Как утверждает Базыкин, ему также удалось уговорить инвесторов аэропорта «Симферополь» – братьев Ковальчуков передать севастопольскому аэропорту все самолеты малой вместимости, освободив место для больших бортов.

Проект реконструкции воздушного терминала в Севастополе рассчитывался на 500 тысяч человек ежегодно (экономика аэропорта начинается при обслуживании более 220 тысяч пассажиров в год).

Однако все эти договоренности не были реализованы, поскольку губернатор Севастополя через год после своего назначения ликвидировал ГУП «Аэропорт Севастополь» и согласился сделать его филиалом симферопольского аэропорта.

Крымский юрист Наталья Пурвин, полагает, что Овсянников сделал это под давлением главы Крыма Сергея Аксенова.

«Для Аксенова второй аэропорт был как ком в горле – это же вопрос встречи первых лиц. А так как и Меняйло, и Овсянников слабые игроки, они эту игру, конечно, проиграли. Овсянников сдал ГУП и отдал деньги, выделенные по ФЦП», – цитирует Пурвина «Новая».

Речь идет о 1,7 млрд руб, выделенных на строительство гражданской части «Бельбека» в рамках федеральной целевой программы развития Крыма.

По данным газеты, 9 августа этого года арбитражный суд Севастополя признал незаконным ликвидацию ГУП «Аэропорт «Севастополь».

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в ноябре 2016 года губернатор Овсянников, отказавшись от договоренностей с «Татнефтью», подписал меморандум с «потенциальным инвестором» «Бельбека» – компанией «Интеграл». Предприятие было зарегистрировано в апреле 2016 года в Симферополе с уставным капиталом 10 тысяч руб. В Севастополе ходили слухи, что структура как-то связана с братьями-миллиардерами Ротенбергами. Однако уже через месяц Овсянников отказался от «Бельбека» в пользу Симферополя.

Примечательно, что институт «Ленаэропроект», выигравший тендер севастопольского правительства, уже выполнил первый этап проектирования гражданского сектора «Бельбек» в рамках госзаказа, предусмотренного ФЦП.