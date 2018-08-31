Овсянников не выполнил обещание: Балаклаве угрожает варварская застройка

31.08.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Около пяти котлованов, в одном из которых уже залит фундамент, появились на склоне горы Спилия над Балаклавой в непосредственной близости от памятников историко-культурного наследия: крепость Чембало и Северный форт.

Об этом сообщает севастопольский телеканал НТС.

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Разрешительных документов у рабочих, ведущих строительство, не оказалось. Владелец одного из земельных участков из Ялты заявил, что получил разрешение от председателя садоводческого товарищества.

«То, что это охранная зона, я первый раз слышу. Знаю, что Чембало находится рядом, но, насколько я знаю, наша гора не попадает под это. По крайней мере, ни в одном документе об этом не сказано. В документах написано – «земли населенных пунктов, ограничения и обременения отсутствуют», – заявил собственник журналистам.

Помимо близости к Балаклавской крепости, склоны горы, где началось строительство, покрыты краснокнижными растениями. Рабочие срывают фисташки и можжевельники.

Председатель общественной организации «Золотое сечение» Иван Комелов ранее уже писал обращения по поводу незаконного строительства в Управление охраны объектов культурного наследия правительства Севастополя и Севгосстройнадзор.

«Севнаследие зафиксировало факт того, что строительные работы проводятся в охранной зоне. Но, к сожалению, сослалось на то, что они не имеют возможности розыскных мероприятий. По этому факту они обратились в Балаклавское УВД – для того, чтобы установить заказчика и подрядчика работ, и привлечь его к ответственности. При этом, чтобы понимать, чтобы установить собственника земельного участка не представляет никакого труда. Нужно всего лишь обратиться в Севреестр», – сказал Комелов.

В декабре 2017 года дачники уже пытались начать строительство на холме, однако скандал в СМИ и реакция севастопольцев заставили их остановиться. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников тогда пообещал, что склоны Балаклавы застраиваться не будут.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», данные участки распродавались еще в 2017 году. Товарищество собственников недвижимости «Благодатьстрой» предлагало их в среднем по цене миллион рублей за десять соток.

Кооператив «Благодатьстрой» был создан при Украине и переоформил документы по российскому законодательству.

«Депутаты горсовета еще в 2008-2009 годах «нарезали» там более 500 участков в трех кооперативах. Ценник «мзды» стартовал с 10 000 -15 000 долларов за участок», – рассказывал Комелов.