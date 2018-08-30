Овсянников оставляет Севастополь без парка и очистных

30.08.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Правительство Севастополя планомерно превращает Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма в программу разрушения подведомственного города.

Так, губернатор Дмитрий Овсянников заявил журналистам о разрыве контракта с подрядчиком уже по второму крупному объекту ФЦП – Парку Победы. Ранее правительство расторгло контракт с компанией, занимавшейся реконструкцией главных очистных сооружений Севастополя КОС «Южные».

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Ситуация с самым крупным парком Севастополя не задалась с самого начала. Он был заложен в 1975 году. Тогда особое значение уделялось озеленению небогатого на парки города. На каждой аллее специалистами высаживались особые виды растений, в том числе, реликтовых.

После распада СССР площадь парка уменьшилась с 78 до 45 га за счет застройки доходной недвижимостью. Реконструкция, проведенная в нулевые годы, свелась к укладке на центральной аллее плитки, поскольку завод по ее производству принадлежал тогдашнему украинскому гауляйтеру Севастополя Сергей Куницыну. Насаждения засыхали и гибли. При этом наступление на парк застройщиков продолжалось.

Надежды на возрождение зеленой зоны появились после возвращения Севастополя в состав России. Парк был включен в план ФЦП, на его реконструкцию правительство РФ было готово выделить миллиард рублей. Однако освоение этих денег началось не с покупки саженцев или проведения системы полива, а с демонтажа вполне себе крепкой плитки на центральной аллее.

Право на выполнение этих работ «всего» за 228 млн рублей выиграла сахалинская фирма «Рабочий-1», предложившая на тендере на 40 млн меньше стартовой суммы. Правительство Овсянникова не смутило наличие у подрядчика значительных долгов перед налоговой, однако уже через два месяца контракт был расторгнут по инициативе заказчика.

Как говорят злые языки, городские власти просто не могли отказать следующему подрядчику ООО «Глассок Крым». Болтали и о взятках, и о влиятельных материковых покровителях. Как бы то ни было «Глассок» стал на год любимым подрядчиком севастопольского правительства, которое вновь не обратило внимания на сомнительную репутацию фирмы. Помимо реконструкции Парка Победы, «Глассок» доверили проектирование объектов в крупнейшем севастопольском детском лагере «Ласпи» на ЮБК и реконструкцию мусорного полигона

За год подрядчик успел уничтожить более 50 деревьев, в том числе, реликтовых. Жизнь еще нескольких десятков огромных платанов, корневая система которых была повреждена в результате земляных работ, под вопросом. Зато десятки квадратных метров плодородной земли были залиты бетоном – под основания для 14 фонтанов. Диаметр самого крупного из них – 50 метров.

Летом работы в Парке Победы встали. Это произошло после того, как в прокураторе выяснили: ООО «Глассок Крым» предоставило подложные документы для участия в конкурсе на проектирование объектов в детском оздоровительном центре «Ласпи». Кроме того, как оказалось, «Дирекция капитального строительства», созданная правительством Севастополя, необоснованно начислила «Глассок» баллы при проведении конкурса на реконструкцию парка Победы.

На месте любимого места отдыха остались гектары разрытой земли, бетонных конструкций и гибнущих растений. Севастопольцы, любившие Парк Победы, близки к отчаянию, зато губернатор Овсянников не унывает.

«Мы находимся на грани расставания с компанией (подрядчиком работ). Уже нет вариантов, когда компания сможет продолжить работы. Мы автоматически попадаем в судебные тяжбы. Это приведет к тому, что мы станем на год», – бодро отрапортовал губернатор журналистам.

Он также сообщил, что сахалинский «Рабочий-1», изгнанный с объекта в прошлом году, успешно оспорил это решение правительства в суде. Теперь первый подрядчик восстановлен в правах, но неизвестно, возьмется ли он достраивать за «Глассок». Тем временем разрушение Парка Победы продолжается, и город может его вообще потерять.

Это будет уже второй объект, которого лишится Севастополь в результате реализации ФЦП, составленной федеральным правительством с целью развивать регион и ликвидировать его отставание от других российских территорий. В результате головотяпства чиновников город возможно уже не получит очистные сооружения, о жизненной необходимости которых экологи твердят последние 20 лет. 25 млн кубометров стоков Севастополя не проходит надлежащей очистки и в таком виде сбрасывается в море. Общая стоимость КОС составляет 6,8 млрд руб.

И вот с подрядчиком на строительстве очистных санкт-петербургской фирмой «Биотехпрогресс» правительство Севастополя также расторгает контракт.

Этому событию предшествовал громкий скандал. Чиновники перевели аванс за очистные в сумме 2 млрд 50 млн рублей в ПАО «ОФК БАНК», у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Более трети стоимости объекта безвозвратно потеряна.

Подрядчик строительства очистных «Биотехпрогресс» также оказался не без греха. До ликвидации банка он успел нецелево потратить около полумиллиарда. Видимо поэтому «Биотехпрогресс» не стал уходить с объекта даже после того, как аванс «сгорел». Но этот альтруизм не остановил правительство Севастополя, хотя непонятно, где оно собирается находить нового подрядчика, который согласится построить очистные на 2,5 млрд руб дешевле. Сложно отказаться от мыслей о сознательном саботаже.

Пока ситуацию спасает то, что «Биотехпрогресс» также подал в суд на правительство Севастополя, и пока идет разбирательство, собирается продолжить работы на очистных. Более того, подрядчик даже взял кредит, чтобы иметь средства на выполнение работ. Такое впечатление, что петербургская фирма заинтересована выполнить ФЦП больше, чем правительство Севастополя.