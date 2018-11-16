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16.11.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Севастополь, Экономика
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Овсянников публично наехал на ОСК

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников раскритиковал руководство «Севморзавода», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

«В целом у меня сложилась не вполне благоприятная оценка деятельности вашего руководства, которое, имея ресурс в виде федеральной целевой программы, государственной программы оборонно-промышленного комплекса, очень медленно движется по изменению ситуации с производственной базой «Севморзавода». Пока не видно других поменьше заказов, которые реально загрузят производственные мощности. Об этом разговаривали с ОСК», – сказал Овсянников.

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Он критично отозвался об идее объединения «Севморзавода» с 13-м судоремонтным заводом Черноморского флота.

«Поэтому странно, как может быть эффективно реализован проект объединения с 13-м судоремонтным заводом, который свою производственную программу выполняет несколько лучше. И размеры предприятия больше, и компетенции сохранились. Вопросы к руководству. Скоро будем заканчивать с таким отношением к своей деятельности», – сказал Овсянников.

Ранее правительство Овсянникова насильственно расторгло договор аренды земли и имущества с судостроительным заводом «Южный Севастополь» и передало производственную площадку предприятию «Вымпел», входящему в состав концерна «Калашников».

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