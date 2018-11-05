Овсянников разжигает новый конфликт в Севастополе

05.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Власти Севастополя готовят снос Сталинградского рынка в Гагаринском районе города. Около 300 предпринимателей опасаются, что потеряют рабочие места, а демонтаж торговых рядов обернется банальным переделом – когда на месте рынка появятся новые павильоны, но уже с более высокой арендной ставкой.

Сейчас коммерсантам предписано убрать свои прилавки до 7 ноября, однако власти пытаются выжить торговцев досрочно, отрезая их от электричества.

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«Даже в эти последние дни до даты, указанной в «уведомлении о рассмотрении вопроса о демонтаже рынка», людям не дают спокойно распродаться. В ларьках просто отрезали свет, и предприниматели вынуждены использовать маломощные источники освещения», – сообщает группа «ВКонтакте» «Черный список Севастополь».

Предприниматели Сталинградского рынка пытались сопротивляться. В сентябре они за два дня собрали 1,5 тысячи подписей в свою защиту. За рынок заступились постоянные покупатели, жители микрорайона.

На днях рынок посетили съемочные группы подконтрольных городскому правительству телеканалов. Перед камерой выступили женщины, представившиеся местными жительницами, которые жаловались на антисанитарию на рынке, неспокойную криминальную обстановку и закрытый проезд для пожарных машин.

Это вызвало конфликт. Торговцы, напротив, назвали противниц рынка «подставными» и потребовали предъявить документы с пропиской.

Коммерсанты жалуются, что власти отказывались продлевать торговцам правоустанавливающие документы украинского образца, хотя с торговых точек продолжают платить налоги, а патенты у многих оплачены до конца года

Предприниматель Ирина Джуромская утверждает, что, выгоняя одних предпринимателей, правительство еще весной продавала торговые места другим.

«Мы на рынке провели 30 лет. Нам до пенсии осталось совсем немножко. На рынках большинство работников – женщины. Какую работу может нам, женщинам в возрасте от 40 до 50 лет, предложить руководство города?» – сказала предприниматель Светлана Пожарницкая.

Торговцы признают, что власти предлагали им альтернативные места, но считают, что существует риск потерять раскрученные точки в месте скопления людей.

Напомним, что конфликты с предпринимателями становятся визитной карточкой правительства губернатора Дмитрия Овсянникова. В этом году Севастополь стал рекордсменом России по числу закрытых торговых центров. Сотни арендаторов торговых мест в ТЦ несколько месяцев сидели без работы. Крупнейший центр «Муссон» до сих пор закрыт и доказывает право на свое существование в судах.