Овсянников с федеральной колокольни облил грязью «команду Чалого»

06.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

В отличие от первого российского губернатора Севастополя, который, уйдя на повышение, демонстративно не комментировал ситуацию в городе, его преемник «молодой технократ» Дмитрий Овсянников разразился многословным интервью крымскому отделению крупнейшего федерального агентства РИА Новости.

В нем он излил свои обиды на героя Русской Весны и низвергателя губернаторов Алексея Чалого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чалый занимается политикой. И за последние пять лет не сделал для города-героя ничего полезного. Только скандалы в подконтрольных СМИ, манипуляции общественным мнением, марионетки-депутаты – Щербакова, Посметный, Кулагин, сидящие на зарплате.

Я же все свои действия направлял на выстраивание долгосрочных программ развития Севастополя. Искал источники финансирования. Обеспечивал запуск и реализацию необходимых городу проектов в разных отраслях. И конечно, когда идет большой объем работы, милое дело сидеть в стороне и критиковать», – упрекнул Чалого Овсянников.

Пространно похвалив свою работу, он заявил, что противостояние с Чалым было неизбежно, потому что тот «привык манипулировать людьми, а не брать на себя ответственность и развивать город, заниматься повседневными его проблемами».

«Я практически ни разу за три года не объяснялся по поводу фейковых обвинений. Одно могу сказать: если тщеславие конкретного человека возобладало над его разумом, то в этой ситуации сделать уже ничего невозможно.

У Чалого нет никакого видения развития города. Нет никаких проектов, которые он хотел бы сделать в масштабах города.

Даже свой проект “ЭнерджиНет” он провалил, потому что не смог согласовать с “Севастопольэнерго” все необходимые моменты. А свои личные деньги не захотел вкладывать.

Поэтому я утверждаю, что ни он, ни подконтрольные ему депутаты за три года не разобрались ни в одной программе, ни в одном плане мероприятий и что они хотели сделать, я лично так и не понял», – возмущенно недоумевает Овсянников.