Овсянникова с Первого наговорила на десять лет лишения свободы – процесс стартовал

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Басманный суд Москвы назначил Марине Овсянниковой, устроившей в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, домашний арест до 9 октября в качестве меры пресечения по делу о «фейках» в отношении российской армии.

Как сообщил адвокат Дмитрий Захватов, ей предъявлено обвинение и грозит до 10 лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дело возбуждено из-за ее пикета на Софийской набережной 15 июля, во время которого скандалистка держала плакат с надписью «Путин — убийца, его солдаты — фашисты».

На суде Овсянникова, находясь в «аквариуме», попыталась развернуть плакат с надписью «Пусть убитые дети снятся вам по ночам».

Овсянникова прославилась на весь мир в марте, когда во время прямого эфира ворвалась в студию новостей Первого канала с «антивоенным» плакатом. После этого демарша она была всего лишь оштрафована на 30 тыс. руб. за хулиганство. После этого уже уволенная редакторша бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt.

Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволили. Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде» на заслуживает поддержки. Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев впечатления и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

Овсянниковой пришлось вернуться в Москву, где мать и сын отказывались с ней общаться, а муж подал в суд за право опеки над несовершеннолетней дочерью. Вместо того, чтоб налаживать отношения с семьей, скандалистка продолжила демарши.

Вчера Черемушкинский районный суд Москвы присудил ей 40 тысяч рублей штрафа за пост в американской соцсети. В июле ей было присуждено 50 тыс руб за высказывание под судом, где рассматривалось дело московского либерала Ильи Яшина. Штрафы она до сих пор не оплатила «из принципиальных соображений».

Молдавский политолог Владимир Букарский утверждает, что за свои противоправные действия Овсянникова получала от 1500 до 5000 евро.