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Новости Украины

Бывшая ведущая российского Первого канала Марина Овсянникова, которая весной устроила заукраинский демарш в прямом эфире, вернулась в Москву из Германии.

Telegram-канал Shot публикует видео из аэропорта Внуково, куда приземлился самолет с Овсянниковой.



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На все вопрос корреспондента она пыталась не отвечать, но все же не выдержала и заявила, что прибыла в Москву для того, чтобы бороться за дочь.

В частности, журналист спросил, каково вернуться на Родину, откуда она поспешно после своей выходки сбежала, когда ее «ненавидят обе стороны конфликта».

В ответ беглая заукраинка заявила, что у нее «все прекрасно».

Целью же визита является судебная тяжба с бывшим мужем за 11-летнюю дочь. Овсянникова хочет отсудить право увезти ее из России, чтобы она жила с ней. Судебное заседание по ее словам, уже назначено.

Стоит отметить, что отец девочки – журналист RT – выступает категорически против вывоза дочери за границу. Примечателен и тот факт, что Овсянникова попала в базу украинского сайта «Миротворец», даже несмотря на то, что сама Овсянникова отреклась от России, обьявив, что она не «хорошая русская», а натуральная украинка и собирается менять свою фамилию на девичью – Ткачук.

Автор Telegram-канала @aksinia_blog Аксинья Гурьянова уверена, что причиной возвращения является не дочь и судебная тяжба в связи с этим, а попытка попасть на передовицы западных газет, так как там про нее уже позабыли, и из-за потери популярности она лишилась работы в немецком Die Welt.

Блогер полагает, что Овсянникова рассчитывает, что новая волна скандальной славы на фоне уголовного преследования со стороны СК РФ заставит Запад вновь заинтересоваться ее вышедшей в тираж персоной, и бывшая российская журналистка сможет найти новую высокооплачиваемую работу.

«Иуд в наше время становится много, и все нормальные люди видят их насквозь. Целые микроармии из Иуд убежали и сидят за рубежом, поливая нашу Родину грязью. И сами украинцы к таким относятся с презрением: кто предал Родину, предал себя и всех», – пишет Аксинья Гурьянова.

Отметим, чьл это не первый случай возвращение в Россию публичных персон, ранее осудивших Россию и СВО. Так, недавно стало известно о возобновлении ранее закрытой радиопередачи Бориса Гребенщикова – теперь она будет выходить на волнах “Русского радио”. Также в Москву вернулся и телеведущий Иван Ургант.

Несколько дней назад стало известно о возвращении в Москву из Израиля престарелой примадонны сцены Аллы Пугачевой, чьего супруга Максима Галкина недавно закидали помидорами во время его очередного русофобского спича.

Как сообщил портал BLITZ.center Алла Пугачева, обещавшая возвратиться в Россию в сентябре, появилась в Москве раньше, чем планировала.

Визит Пугачевой а Первопрестольную оказался недолгим. Сейчас она уже находится в Юрмале. Журналист Антон Беккужев рассказал, что Пугачева приезжала в Москву, чтобы наладить некие связи.

«Ранее Пугачева говорила, что не собирается засиживаться в Израиле, она хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу. Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве», – сказал Атон Беккужев.