Овсянникова: Я хочу, чтобы Россия проиграла

Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте заукраинский демарш в новостной студии Первого канала, а потом сбежавшая из России, сейчас жертвует на ВСУ.

Об этом она призналась в интервью ютуб-каналу «Утро Февраля», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно в рамках Берлинале мы продали плакат, с которым я стояла на Кремлевской набережной на благотворительном аукционе. Фонд «Синема фор пис» выручил за него 20 тысяч евро. Эти деньги перевели в поддержку Украины. Я думаю, что на ВСУ и какие-то благотворительные цели», – сказала Овсянникова.

Она утверждает, что перевела на Украину через молдавскую благотворительную организацию 12 тысяч долларов премии Вацлава Гавела, которую получила. Кроме того, Овсянникова собирается передать киевскому режиму гонорар за фильм, который собирается снять Голливуд о ее судьбе. Таким образом она пытается «загладить свою вину» и призывает других политэмигрантов.

«Если эти россияне находятся не в России, и им ничего не угрожает, они вполне могут жертвовать деньги ВСУ, потому что мы понимаем: украинцы не могут защищать свою родную землю с пустыми руками, не могут противостоять агрессии российских войск без оружия. Я все время говорю, что от поставок западными странами оружия зависит исход этой войны. Фактически зависит исход нашего будущего в России. Потому что чем скорее Украина выиграет эту войну, тем скорее развалится режим Путина. Как только Путин умрет или покинет свой поста, это война остановится в тот же день», – добавила бежавшая из РФ журналистка.

Она призналась, что желает России поражения.

«Я хочу, чтобы Россия проиграла эту войну как можно скорее. Чтобы Украина вернула себе все захваченные территории. Только тогда мы можем говорить о каком-то цивилизованном будущем для России. Только тогда Россия пойдет по пути Германии, по пути признания своей вины, выплаты репараций и суда над военными преступниками. Я вижу эту ситуацию только так. Любой другой путь будет погибелью для России. Она так и не избавится от своих имперских амбиций и будет дальше пытаться захватить чужие территории. Это будет не только Украина, но и Молдова, Латвия, Литва, Эстония, Польша. Если сейчас Украина не разобьет российские войска, никакого положительного будущего для России я не вижу», – сказала Овсянникова.

Она бежала из России в октябре прошлого года. Несмотря на то, что редакторша находилась под домашним арестом, ей удалось продать машину и дом и купить на эти средства квартиру в Париже. Овсянникова утверждает, что живет на средства от продажи своей книги «о российской пропаганде», которая якобы переводится на многие языки мира.

Овсянниковой удалось вывезти за рубеж 11-летнюю дочь, хотя Черемушкинский районный суд Москвы постановил, что девочка должна проживать с бывшим мужем оппозиционерки, а сама Овсянникова должна выплачивать алименты.

Овсянникова прославилась на весь мир в марте, когда во время прямого эфира ворвалась в студию новостей Первого канала с «антивоенным» плакатом. После этого демарша она была всего лишь оштрафована на 30 тысяч рублей за хулиганство.

Уже уволенная редакторша бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt. Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволили по требованию украинских беженцев. Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

Овсянниковой пришлось вернуться в Москву, где мать и сын отказывались с ней общаться, а муж подал в суд за право опеки над несовершеннолетней дочерью. Вместо того, чтобы налаживать отношения с семьей, скандалистка продолжила демарши. За них ей присуждали штрафы 40-50 тысяч рублей.