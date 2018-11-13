Овсянникову предстоит нелегкий разговор в прямом эфире

13.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников пообщается с севастопольцами в прямом эфире телеканала ИКС 15 ноября в 19:20. Этот «смертельный номер» чиновник, не отличающийся умением разговаривать с народом, проделает в четвертый раз за два с лишним года своего пребывания в должности.

В этот раз у государственного телеканала, обычно играющего с губернатором в поддавки, есть все основания жестко построить диалог. Об этом сообщает телеграм-канал «ИКС 69», утверждая, будто у журналистам телестудии не платят зарплаты и обещанные новогодние премии.

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«На канале начались задержки зарплат, а люди, работающие по ГПХ, не получили расчёт за предыдущие месяцы? Действительно ли у директора канала до сих пор нет электронной подписи в Казначействе?

…Правда, что у города нет денег на переезд канала в новое здание на мысе Хрустальный, и поэтому там сделают Дом ветеранов? Нам для ветеранов ничего не жалко, просто хочется ясности», – перечисляет «ИКС 69» вопросы, которые коллектив телеканала хотел бы задать губернатору.

Кроме того, сотрудников интересует судьба подразделения «ИКС 24», которое лишилось помещения из-за того, что губернатор втравил его в свой конфликт с городским Законодательным собранием.

Наверняка, к губернатору, постоянно инициирующему противостояния с той или иной частью населения, много вопросов накопилось и у севастопольцев. Их можно присылать по адресу vopros@ikstv.ruvopros@ikstv.ru.