Овсянникову удалось доказать в европейском суде, что он не патриот России – санкции сняты

Решение суда ЕС об отмене персональных санкций в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова не было обжаловано и вступило в законную силу. По сути, создан опасный прецедент по возврату российским чиновникам их зарубежных активов и недвижимости – нужно просто доказать в суде, что поддержка государственной политики входила в должностные обязанности, но не является личной точкой зрения.

Об этом в своей авторской программе на канале «Первый Севастопольский» заявил депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Овсянников добился в суде Европейского союза отмены персональных санкций, которые мешали ему вести бизнес в ЕС и регистрировать компании в офшоре. На борьбу за отказ от русского Севастополя у бывшего губернатора ушло два года – столько же, сколько он пребывал в должности.

«Позиция защиты заключалась в следующем: Овсянников угрожал территориальной целостности Украины не как частное лицо, а как чиновник, то есть в каком-то смысле «лицо подневольное». Адвокаты, которые представляли его позицию, упирали в основном на то, что сейчас он больше не является представителем власти и не заслуживает наказания. Поэтому нужно разрешить ему вести бизнес в странах Евросоюза и разморозить активы, – напомнил Пархоменко. – Суд в принципе с этими доводами согласился. Оказалось, что публичные заявления Овсянникова не были выдающимися, он всего лишь делал то, что от него ждали – работа была такая».

По информации депутата, защитой экс-губернатора Севастополя выступили рекомендованный МИДом РФ адвокат Эдуардо Гонсалес и Анхель Хосе Луис Ириарте, который в 2022 году в соавторстве написал в России научную статью на тему «Актуальные способы юридической защиты российских лиц в обстановке международных экономических санкций» с обзором судебной практики попавших под санкции лиц и рекомендациями по защите прав.

«Прецедент экс-чиновника, которому удалось защитить свои права и снять санкции, показывает путь остальным российским представителям истеблишмента: если хочешь сохранить имущество на Западе – нужно уйти со всех постов, раскаяться, попросить прощения и тогда, может быть, мы подумаем, что можно сделать. Говоря прямо, я считаю, что этот «прецедент Овсянникова» в нынешних условиях представляет опасность для государственного строя Российской Федерации. Он расшатывает вертикаль власти, – делает выводы Пархоменко. – И федеральному центру нужно дать однозначный сигнал, что такие варианты недопустимы, что бежать отсюда некуда и незачем. Иначе вслед за одним побегут тысячи бывших носителей государственной тайны и высших должностных лиц, которым так или иначе придётся там, на Западе, работать с разведками. Так что список контактов этих двух замечательных испанских адвокатов, наверное, стоит тщательно проработать нашим оперативникам на предмет того, кто ещё обращался за защитой своих «законных прав» и интересов в странах противника».

Напомним, Овсянников ушел со своего поста в 2019 году, оставив Севастополю о себе на память долгострои и сорванные проекты ФЦП. На посту заместителя министра промышленности и торговли, куда он перешел из губернаторского кресла, Овсянников долго не продержался – за непотребное поведение в аэропорту Ижевска весной 2020 года он потерял и должность, и партбилет в ЕР.

Единственное, что оставалось бывшему чиновнику, заняться бизнесом, но в этом ему препонами стали санкции ЕС, полагавшиеся к должности губернатора Севастополя. За их отменой пришлось идти в суд, и как ни хотел Овсянников сохранить в тайне весь процесс, ему в этом отказали – если собрался предавать Родину, то делать это надо публично.