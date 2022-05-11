Ожидается активизация боев за остров Змеиный

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Новости Украины

Остров Змеиный, за который развернулись бои между Россией и Украиной, имеет важное значение для обеих противоборствующих сторон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров.

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«С точки зрения военной Змеиный, безусловно, важен. Это контроль подходов с моря к Одессе. И не только. С него вообще очень удобно отслеживать весь район западного сектора Чёрного моря. Не случайно там в советское время стояла бригада спецназа морских диверсантов, а также части специальной и радиотехнической разведки. В военном смысле как для нас, так и для Украины сегодня это имеет важное тактическое значение», – сказал аналитик «Московскому комсомольцу».

Он соглашается с мнением, что если Змеиный вновь перейдет под контроль Киева, то ВСУ смогут разблокировать Одессу и возобновить поставки морем горючего и вооружения из Румынии.

«Все верно. Потому, я думаю, в районе Змеиного вскоре следует ожидать новой активизации боевых действий», – прогнозирует Гундаров.