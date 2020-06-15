15.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Ожидание второй волны пандемии добивает Украину – экономист


Экономический кризис, вызванный первой волной пандемии и карантином, привел к значительному сокращению платежеспособного спроса, что становится дополнительным фактором, усиливающим экономический спад. Но ещё больше усугубляет проблему ожидание второй волны пандемии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Проблема номер один будет в этом и следующем году не инфляция, не девальвация, а безработица. Помимо внешних шоков, которые привели к рецессии, Украина сделала еще и внутренний – в процессе карантинных мероприятий потеряли источники дохода, включая потерю работы как таковой и вынужденные неоплачиваемые отпуска, – порядка двух миллионов человек.

Не все бизнесы выжили. Процентов 30-40 – точно не выжило. А те, которые выжили, у них зарплаты снизились на 30-40 процентов. И осенью нас ожидает очередная волна экономического кризиса, независимо от того, будет ли вторая волна карантина или нет.

Экономический кризис уже запрограммирован – сжимается потребительский спрос, не будет никаких инвестиций в малый и средний бизнес. Инвестиций не будет по одной простой причине – есть риски стран второй волны карантина, правительства, власть поведут себя непредсказуемо. Поэтому люди будут тратить меньше денег, и даже те деньги, которые у них остались, они будут сберегать на черный карантинный день.

Как показала практика, люди могут лишиться инвестиций, потому что правительство в один прекрасный день примет решение закрыть все и не дать работать. Зачем расширяться, если можно все потерять? А если будут меньше инвестировать, то будут создавать меньше рабочих мест, значит меньше будет платежеспособный спрос. Это спираль ведущая вниз.

Поэтому даже если сейчас убрать все карантинные мероприятия, украинская экономика будет в рецессии год, а то и два», – сказал экономист.

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