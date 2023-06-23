Ожидания о вступлении в НАТО перегреты не хуже «контрнаступа» – Фесенко

Украинская медиакампания слишком поспешила разгонять информацию о скором вступлении Украины в НАТО, а потому в обществе не избежать разочарования по примеру завышенных ожиданий от контрнаступления ВСУ.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немножко [«перегрели» ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе], слава Богу, не такая ситуация, как с наступлением, когда полгода говорили, а потом оказалось, что наступать будет крайне сложно. Я предупреждал, что неправильно информационно избрали тактику. Кстати, и по НАТО тоже – не надо иметь очень высоких ожиданий. Ермак тоже не говорит о вступлении в НАТО, никто в Киеве не ожидает вступления Украины в НАТО, сейчас это невозможно. Это невозможно и в условиях войны. Почему открытая дата, о которой говорит Ермак? Потому что никто не знает, когда война закончится», – сказал Фесенко.

Политолог размечтался, что после войны Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре без ПДЧ.

«Наши хотят получить достаточно конкретный ответ, условно говоря, чтобы НАТО сказало – да, мы будем принимать Украину в Североатлантический альянс после завершения войны. Чтобы не было там 2024, 2025 года. Желательно мы хотим получить такой ответ о перспективе членства после войны, чтобы нам дали возможность вступать по ускоренной процедуре без ПДЧ, без этого переходного периода. Мы хотим воспользоваться прецедентом Финляндии и, возможно, Швеции. Это был бы для нас почти идеальный вариант», – трепался Зе-эксперт.