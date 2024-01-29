Озлобленные украинцы устроили травлю русского мальчика в швейцарской школе

В европейских странах украинские беженцы ведут себя гораздо более агрессивно, чем в США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», журналистам рассказала россиянка Наталья, которая вместе с мужем-программистом и ребенком живет в Кремниевой долине у Сан-Франциско, где ее супруг получил работу.

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«Мы столкнулись с тем, что в Америке немало тех, кто вообще не в курсе, где находится Украина, и что там идут боевые действия. Но встречались нам и абсолютно адекватные американцы с критическим мышлением, с непромытыми мозгами. Например, мастер, который нам вешал и настраивал телевизор, сходу определил роль США в разжигании конфликтов, заметив: «Где Америка — там война», – говорит женщина.

При этом многие американцы, с которыми они общались, уверены, что в Москве идет война.

«Начальник мужа познакомил нас с остальными сотрудниками. Мы начали общаться, собираться на семейные ужины. Однажды, когда я поделилась, что хочу на праздники полететь к родным в Москву, у них округлились глаза. Они стали призывать моего мужа к благоразумию, говорили: «Куда она собралась лететь, да еще с ребенком? Останови их. В Москве — опасно, город бомбят. Там — запредельные цены». Такая вот в Америке пропаганда», – говорит Наталья.

При этом она призналась, что не очень охотно ехала в США (ранее ее муж работал в Швейцарии), поскольку является патриотом России.

«Но после Цюриха, Швейцарии, где на площадях были вывешены украинские флаги, в Америке у меня, как говорится, глаз отдыхает. Я не вижу здесь «жовто-блакитных» знамен. Украинский флаг может висеть у кого-то на окне или стоять около дома на приусадебном участке. Но такого, чтобы государство подсвечивало или окрашивало площади в Сан-Франциско в желто-синие тона, нет. Здесь на каждом углу — американские флаги», – обращает внимание россиянка.

По ее словам, в отличие от Европы, украинские беженцы в Америке как мышки, совсем незаметные, они здесь «выдрессированы».

«А вот в соцсетях они отрываются по полной. Есть у нас закрытая группа, куда можно попасть только по рекомендации. За меня поручилась одна наша соотечественница, которая прожила в Америке 15 лет. В этой группе сидят русскоговорящие, но среди них, естественно, немало украинцев. Их видно сразу. У них практически у всех на аватарке фоном идет украинский флаг. Когда начался палестино-израильский конфликт, и стало понятно, что помощь Украине снизилась, у них буквально «сорвало крышу». Они озлобились, стали агрессивными. Что бы ни писали русские, будь то вопросы, которые касались выбора школы, или поиска нужного лекарства, на них со стороны украинцев лился поток грязи. Вся муть в комментариях шла исключительно от украинцев. Настолько они здесь злобные», – добавила Наталья.

Кроме того, она рассказала о травле, которую устроили украинцы ее сыну в а интеграционном классе в Швейцарии, где из 15 учеников 13 были украинцами. Они на протяжении года издевались над русским мальчиком, обзывали его, всячески запугивали.

В Москве им пришлось обратиться к психологу. С тех пор, вспоминает Наталья, «мальчик не может слышать украинскую речь, его начинает трясти».