Озверевшие беломайданщики в Москве набросились на блогера Сергея Рулёва

12.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Блогер и репортёр Сергей Рулёв благодаря серии разоблачительных репортажей об участниках акций в поддержку Беломайдана в Москве вызывает уже неприкрытое раздражение у змагарско-либеральной тусовки: вечером в воскресенье пикетчики набросились на неугодного журналиста, который проводил съемку у посольства РБ.

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Как и прежде, воскресная акция солидарности с Беломайданом в Москве под бело-красным флагом гитлеровских коллаборационистов была несанкционированной. Через дорогу от посольства пикетчики выставили плакат с издевательским текстом, обыгрывая лозунги сторонников Александра Лукашенко: «Любимую [власть] не отдают! За [мордую] Беларусь».

«Изюминкой шабаша было громкое выкрикивание «Жыве Беларусь» и выбрасывание рук вверх после гудков клаксонов проезжающих мимо авто. А когда из открывшегося окошка помахивали БКБ флажком, то толпа просто безумствовала.

Не обошлось и без угощений традиционными драниками в исполнении девушки Саши, но, как и прежде, картофельные блинчики митингующие брали грязными руками и тащили их в рот без всякого соблюдения санитарных норм в период пандемии. От сметаны многие отказывались, ибо сопровождать молочный продукт в рот было нечем», – рассказал Рулёв, снимавший происходящее для «ПолитНавигатора».

Митингующие вскоре узнали репортёра. «Они меня узнали по майдану в Киеве, осуждали за мою позицию в поддержку Януковича, требовали возвращения на Украину», – в цензурной форме перечислил Рулёв претензии беломайданщиков.

«Один из митингующих стал мешать мне опрашивать пожилого мужчину. Он начал кричать, что меня разыскивают на Украине. Беломайданщик стал обвинять меня в бегстве с Украины, требуя туда вернуться.

Даже получив ответ об опасности пребывания на Украине пророссийского журналиста, майдаун стал расхваливать президента-клоуна Зеленского и защищать бандеровский режим.

К шумной дискуссии подключились другие митингующие. Метод обгавкивания соперника у майдаунов давно отработан, они ввязываются в разговор толпой, не давая возразить. Если же вдруг оппоненту удается отбить их аргументы, начинаются крики и оскорбления: «провокатор, уходи!» – описал происходившее блогер.

Накал страстей во время спора с Рулёвым достиг такого уровня, что неугодному журналисту майданщики стали угрожать физическим насилием.

«Незнакомый мне мужчина выскочил из толпы и махнул в мою сторону правой рукой, провоцируя нападение. После чего, нарушая все социальные дистанции, либерал стал дрожащими голосом кричать, что он москвич, и чтобы я «убирался отсюда».

Однако я не отступил ни на полшага, а вставил трясущемуся от негодования и ненависти либералу свою видеокамеру почти в лицо, свободной левой рукой продемонстрировав оппоненту кулак.

Это вызвало рёв и писк негодования у женской половины «дерьмократов», они стали жаловаться полицейским. В свою очередь мужская часть либералов с лицами уголовников стала окружать меня и мешать продолжать съемку.

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Пришлось применить манёвр лавирования и тактического обхода в сторону с заходом с другой стороны.

Тут же сбежались съемочные группы дежурящих на месте прозападных СМИ, а змагары стали жаловаться на меня полицейскому. Полицейский предложил майдаунам написать на меня заявление, но трусливая толпа продолжала только шуметь и повизгивать», – рассказал Рулёв.