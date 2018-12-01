Озверевший украинский чиновник разнес студию в прямом эфире ТВ

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в прямом эфире устроил дебош, выйдя из себя после слов депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Инцидент произошел в студии телеканала «ZIK». Гости передачи спорили об инциденте в Керченском проливе, а затем принялись называть друг друга «малороссами». Украинские националисты считают это название оскорбительным. Мураев также отказался считать себя жителем исторической Малороссии, чем доказал, что является одним из сортов украинского сепаратизма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом конфликте (в Керченском проливе – прим. ред.) не была заинтересована Российская Федерация. Подтверждением тому является то, что сорвалась встреча президентов Соединенных Штатов и России на саммите G20», – заявил Мураев, после чего был перебит Юрием Грымчаком.

«Не будь ты таким малороссом!», – прокричал заместитель министра.

«Малоросс – это вы», – ответил депутат и попытался продолжить речь, однако Грымчак уже перешел на оскорбления: «Нет, малоросс – это ты, па*люка. Сидишь тут и гавкаешь! Может, мне подойти?».

В ответ нардеп попросил не тыкать и предложил «потом» выйти, однако Грымчак пришел в ярость и подбежал к Мураеву, но, так и не решившись ударить народного избранника, сломал ногой студийную стойку.

Ведущая закричала, призывая охрану вмешаться.

«Это замминистра, который обещал стрелять в человека», – прокомментировал Евгений Мураев выходку своего оппонента.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Юрий Гримчак в прямом эфире обозвал позвонившего телезрителя «придурком» и пообещал расстрелять и «дать по зубам» всем, кто посягнет на киевскую власть.