Озвучен неутешительный прогноз для украинской экономики

01.12.2021  11:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, МВФ, Украина, Экономика
Новости Украины

Украине не стоит ждать экономического развития в ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский экономист аналитики института Growford Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит ждать экономического развития в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала...

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По словам Скаршевского, меморандум с МВФ, который заключила украинская власть ради получения очередного транша, предусматривает лишь повышение тарифов для населения.

«Из этого скудного пресс-релиза, что мы сейчас видим на сайте МВФ, будет продолжаться все то же самое, что и было ранее. Из новизны будет, наверное, что отпустят в рыночное плавание тарифы на электроэнергию для населения. Сейчас в рамках популистических мер гривна 45 за киловатт в час для первых 250 киловатт-часов, а дальше гривна 68, а будет где-то раза в два больше, если отпустить, как показывают расчёты», – сказал Скаршевский.

«Также я предполагаю, что повысятся и тарифы на тепло и тарифы на газ для населения… Я предполагаю, что правительство взяло обязательство, что и здесь они не будут больше регулировать и действовать в интересах украинских граждан. Плюс еще то, что 50% нашего государственного газа будут обязаны продавать на бирже. Это опять же косвенно говорит о том, что цены на газ для населения увеличатся», – заявил эксперт.

Онт также подчеркнул, что в связи с этим, произойдет спад промышленности и развития малого бизнеса.

«Если этим руководствоваться, то надо на промышленной политике ставить крест, на развитии экспорта высокотехнологической продукции или продукции переработки ставить крест, на социально помощи также, на развитии малого бизнеса, что немаловажно. Потому что именно в меморандумах с МВФ также прописано обязательство украинской власти внедрить стопроцентную фискализацию малого бизнеса!», – добавил аналитик.

«То есть эти меморандумы с МВФ, когда их ставят во главу угла, а наша власть старается максимально их придерживаться ради этих кредитных подачек, это говорит о том, что никакого экономического развития в Украине на ближайшее время не предусматривается», – резюмировал Скаршевский.

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