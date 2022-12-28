Озвучен план оккупации Белоруссии с территории Украины и Польши и захвата Минска

«Полк Калиновского», состоящий из белорусских оппозиционных боевиков, может захватить Брест и оттуда атаковать Минск..

Такой прогноз на своем ютуб-канале сделал бывший редактор российского издания «Лента.ру», переехавший на Украину, Иван Яковина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в этот раз будет наступление, то скорее всего оно будет с участием Беларуси. И это даст повод белорусским национальным батальонам, которые сейчас сражаются за Украину, перейти в наступление и скинуть Лукашенко. Если батальон Калиновского (или полк уже) возьмет и займет город Брест. И объявят там, что власть Лукашенко низложена, а Брест является свободным городом и временной столицей новой свободной Белоруссии. Сразу же это правительство будет признано всем миром. Туда переедет Тихановская. И это правительство получит всю необходимую военную помощь: и «хаймерсы», и гаубицы, и все, что угодно, – для того чтобы на поле боя нанести поражение лукашенковским властям и занять Минск. Сами лукашенковские войска не так чтоб с энтузиазмом пойдут в бой. Скорее всего, они будут разбегаться», – уверен Яковина.

Так называемый «Полк Калиновского» – это интернациональное формирование в которое рекрутированы наемники из многих стран. Он входит в состав ВСУ, но воюет под знаменами белорусских националистов. Самих белорусов, завербованных в варшавском центре, там летом насчитывалось всего 160 человек. Сейчас – уже меньше, многие ликвидированы российской армией. Они отметились в издевательстве над российскими пленными.

В отличие от Яковины беглый белорусский экономист Ярослав Романчук прекрасно осознает, что как такового «полка Калиновского» не существует, поэтому нападение на Белоруссию будут осуществлять ВСУ.

«Нужно создавать те структуры, которые бы могли иначе повлиять на состояние Беларуси, когда будет возможность после победы Украины над Россией. Полк Калиновского должен стать дивизией Калиновского. Это единственный путь к тому, чтобы потом, когда у Кремля будет соблазн просто забрать Беларусь, всеми силовыми методами и ресурсами, которые мы мобилизуем вокруг нашей страны, зайти туда и защитить нашу независимость от России и преступных группировок. Этот путь мне кажется более перспективным. Когда мы говорим про военные структуры, нужно, чтоб они просто были. Корпус в 50 тыс – чем больше, тем лучше. Но тут играть в показуху аморально. Тут ВСУ является для меня тем авторитетом, точка зрения которого важна. Когда они скажут: тут такое-то количество белорусов, и они могут хорошо делать свое дело, то при помощи тех же ВСУ, которые будут освобождать, надеюсь, Россию, они помогут Беларуси присоединиться к семье европейских свободных народов», – сказал Романчук в интервью «Еврорадио».

Примечательно, что «полк Калиновского», как и офис президента Украины сторонится самопровозглашенного «белорусского президента» Светланы Тихановской. Однако, курируемые ею структуры всячески стараются доказать свою полезность в деле будущего нападения на родную страну. Об этом заявил «министр обороны» Тихановской Валерий Сахащик.

«Нам удалось установить конструктивное сотрудничество с руководством ВСУ, результатом чего стало создание новой белорусской воинской части. Данная часть должна решить главную проблему – снизить боевые потери за счет оснащения самыми современными средствами разведки и огневого поражения. Возможность вести боевые действия на высоком качественном уровне, решая задачи не ценой жизни людей, а ниличием серьезного технологического превосходства над противником», – рассуждал Сахащик.

Он также с гордостью отчитался о создании в Польше движения «Посполито рушенье». По его словам, оно занимается исключительно военно-патриотическим воспитанием, однако еще летом в интернете появились фото из польских тренировочных лагерей, в которых белорусов обучают ведению боевых действий.

Становится понятным, почему Яковина предрекает захват находящегося на польской границе Бреста, а не Гомеля, который расположен значительно ближе к украинской границе. Судя по всему, атака на Белоруссию пойдет сразу из двух соседних стран.

На этом фоне успокаивают только откровения самой Тихановской. Ей пришлось на «Еврорадио» оправдываться за то, что она заставляет подчиненных в Вильнюсе подписывать так называемый NDA – соглашение о неразглашении конфиденциальной информации – сроком на 10 лет.

«Ну сколько лет ставить, чтобы информацию нельзя было разглашать? Год-два? А кто знает, сколько это будет длиться? Это сделано для безопасности людей, находящихся в Беларуси. Ну, взяли цифру 10», – промямлила в свое оправдание Тихановская.

То есть – в «победу Украины над Россией» и последующую атаку на свою родную страну «президентка» явно не верит.